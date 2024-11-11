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Мэр Альметьевска передал награды родным военнослужащих
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов на городской планерке передал государственные награды семьям участников специальной военной операции. 11 военнослужащих посмертно награждены государственными наградами.
Нагуманов обратился к родственникам погибших с соболезнованиями и словами поддержки, поблагодарив родителей за достойное воспитание сыновей. «Их имена навечно вписаны в страницы нашей истории», — отметил он.
Указом Президента Российской Федерации орденами Мужества посмертно награждены рядовые Дмитрий Барышев, Степан Дорофеев, Иван Дорофеев, Салават Сабирзянов, Рамиль Сафронов, Валерий Чикирёв, Альфрит Яббаров; младшие сержанты Булат Билалов, Равиль Валиев, Руслан Кузьмин; старший сержант Ильмир Шаяхметов.
Присутствующие почтили память военнослужащих минутой молчания.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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