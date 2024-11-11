Мэр Альметьевска передал награды родным военнослужащих

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов на городской планерке передал государственные награды семьям участников специальной военной операции. 11 военнослужащих посмертно награждены государственными наградами.

Нагуманов обратился к родственникам погибших с соболезнованиями и словами поддержки, поблагодарив родителей за достойное воспитание сыновей. «Их имена навечно вписаны в страницы нашей истории», — отметил он.

Указом Президента Российской Федерации орденами Мужества посмертно награждены рядовые Дмитрий Барышев, Степан Дорофеев, Иван Дорофеев, Салават Сабирзянов, Рамиль Сафронов, Валерий Чикирёв, Альфрит Яббаров; младшие сержанты Булат Билалов, Равиль Валиев, Руслан Кузьмин; старший сержант Ильмир Шаяхметов.

Присутствующие почтили память военнослужащих минутой молчания.