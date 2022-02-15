Мэр Альметьевска отрицательно оценил работу управляющих компаний города

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов отрицательно оценил работу управляющих компаний города. Об этом он сообщил во время отчетной сессии Альметьевского района.

«К сожалению, уровень оказания услуг в сфере ЖКХ до сих пор оставляет желать лучшего. Управляющие компании не воспринимаются как поставщики коммерческих услуг ни своими клиентами, ни собственными работниками. У обычного жителя отсутствует понимание того, как устроен это рынок, какой существует выбор поставщиков, какие на нем возможны услуги и какова их реальная рыночная стоимость», — отметил он.

Также Нагуманов добавил, что управляющие компании не ведут открытого диалога со своими клиентами, не собирают обратную связь и не оценивают уровень удовлетворенности своими услугами. «Сейчас эту функцию взял на себя муниципалитет: мы принимаем жалобы населения, мы же принимаем на себя и недовольство качеством услуг. Ситуацию надо менять принципиально», — сказал глава района.

Тимур Нагуманов убежден, что необходимо внедрять рыночные механизмы, повышать конкуренцию на рынке услуг ЖКХ, то есть оттачивать нормативную базу, повышать культуру потребления таких услуг, вести просветительскую работу среди населения и вытеснять с рынка неэффективные компании в пользу эффективных, подчеркнул спикер.