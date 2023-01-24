Мэр Альметьевска отреагировал на случай с чипированной собакой, якобы принесшей потомство

Жители Альметьевска пожаловались на то, что собаки с желтыми бирками на ушах продолжают производить на свет потомство, хотя присутствие такой бирки означает, что животное прошло стерилизацию. В прямом эфире глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов опроверг эти слухи, назвав их фейками.

Руководитель муниципалитета заметил, что видел, как в пабликах распространилась фейковая информация о чипированной собаке, которая якобы ощенилась.

«Вместе с Департаментом развития мы проверили эту информацию. Это фейк, это неправда. И, пожалуйста, следите за официальной информацией, а не за слухами и сплетнями, которые иногда распространяются», — заявил чиновник.

«Если вас беспокоит какое-либо животное, обращайтесь в департамент, мы будем отрабатывать. Но надо понимать, что на сегодняшний день животные никакой угрозы не представляют. Нам нужно с ними учиться сосуществовать — конечно, если они не представляют угрозы», — добавил Нагуманов.

Жители, которых беспокоят бездомные собаки, могут позвонить в Департамент развития по телефону: 8 (8555) 37-55-47 либо написать сообщение в директ главы района в социальной сети «ВКонтакте». Заявки оперативно отрабатываются, животные изымаются с территории, с ними проводятся определенные процедуры, после чего их возвращают в среду обитания.