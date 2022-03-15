Мэр Альметьевска обратился к жителям с призывом не создавать лишний ажиотаж в магазинах

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов во время прямого эфира в Telegram-канале обратился к жителям с призывом не создавать лишний ажиотажный спрос и не провоцировать спекуляцию.

По словам руководителя, сегодня руководитель оперштаба по малому и среднему предпринимательству Андрей Подовалов выехал на склады продуктовых сетей, которые представлены в Альметьевске, пообщался с их представителями.

«Товары на данном этапе в наличии имеются. Ажиотажа на складах мы не видим. Есть определенный ажиотаж на полках магазинов. К сожалению, это происходит так: к утру полки наполняются, открываются магазины. Тут же заходит утренняя толпа, забирает для каких-то целей сахар, видимо, по наитию, как раньше, когда скупали все товары. И к 10-11 утра полки начинают пустеть, поставщики не успевают подвозить. В некоторых магазинах начинают ограничивать продукцию, чтобы не допустить спекуляции», — отметил глава района.

«Продуктов питания в нашем районе достаточно, не создавайте лишний ажиотаж, от которого же сами страдаете. Я обращаюсь ко всем — не надо поддаваться панике», — призвал мэр во время прямого эфира.

Ранее в своем Telegram-канале Тимур Нагуманов выложил видео со склада сети магазинов «Салям» и торгового дома «Агат».