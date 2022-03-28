Мэр Альметьевска об отсутствии очередей: Люди увидели, что сахар есть, и успокоились

В минувшую субботу в Альметьевске прошла вторая по счету сельскохозяйственная ярмарка. Фермеры привезли товары в достаточном количестве. Об этом рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в своем прямом эфире в Telegram.

«В прошлую субботу более 40 производителей выставили свою продукцию. Жители активно покупали продукцию. Были различные наименования продуктов, включая востребованный многими сахар. В итоге огромных очередей за сахаром мы не увидели. Люди, наконец-то успокоились, увидели, что сахар есть», — отметил градоначальник.

Специально из Арского района был привезен картофель, также у жителей была возможность купить мясную и молочную продукции, овощи, фрукты, хлебобулочные, кондитерские изделия и даже продукцию пришкольных участков.

На этой неделе в субботу, 2 апреля, также запланирована ярмарка. Ярмарки планируется проводить до 23 апреля.