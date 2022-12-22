Мэр Альметьевска: Несмотря на потрясения в стране, объем строительства только растет

Несмотря на сложности и потрясения, которые испытывает Россия, объем ввода жилья в Альметьевском районе Татарстана только растет. О темпах строительства и новых объектах рассказал на итоговой пресс-конференции руководитель муниципалитета Тимур Нагуманов.

«Перечень реализованных объектов впечатляет. Есть чем гордиться и чему порадоваться. Те объекты, которые мы строим, востребованы большим количеством жителей», — отметил глава района.

По итогам 2022 года план жилищного строительства будет выполнен в полном объеме — это более 120 тыс. кв. метров. В будущем году ожидается увеличение планов как по коммерческому жилью, так и по социальной ипотеке. Много запросов на возведение индивидуальных домов.

Если говорить о социальных объектах, то в этом году построена полилингвальная гимназия «Адымнар-Альметьевск» на 1224 учащихся в микрорайоне Алсу. В феврале 2022 года открыт новый детский сад «Русалочка» на 140 мест.

Обновлено здание Центра психологической поддержки молодежи «Нур» — в рамках республиканской программы капремонта центров психологической поддержки молодежи.

Помимо этого, выполнена реконструкция здания бывшего муниципального института по улице Джалиля для размещения детской художественной школы №1.

Создан Индустриальный парк по улице Белоглазова на территории котельной, ведется реконструкция центральной мечети.

Также благодаря нефтяникам организовано строительство сетей канализации поселка Петуховка. Благодаря поддержке семьи Тахаутдиновых и Заляевых построен спортивный комплекс и Ледовый дворец в селе Абдрахманово, открыт краеведческий музей.

В районе также выполнен большой объем работ по капитальному ремонту. Приведены в порядок 20 городских и восемь сельских школ, 12 пищеблоков, Альметьевский колледж физической культуры, общежитие музыкального колледжа, стационар, пищеблок и прачечная Альметьевской ЦРБ и ряд других объектов.