Мэр Альметьевска: Как только стал обладателем права избирать, не пропустил ни одни выборы

Глава Альметьевского района, мэр Альметьевска Тимур Нагуманов проголосовал сегодня на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. На избирательный участок №797, расположенный в драматическом театре, он пришел с семьей — супругой, сыном и дочерью.

В беседе с журналистами он отметил, что для их семьи выборы — это традиционно очень важное событие. В детстве он ходил на выборы с родителями, а теперь и сам приводит своих детей на голосование.

«Для нас это традиционно очень важное событие. Как только мне исполнилось 18 лет и я стал обладателем права избирать, я ни одни выборы не пропускал в принципе. И у меня всегда в семье было так — я с родителями ходил на все выборы. И это нормальная история, когда дети вместе со взрослыми приходят. Тем более сегодня они участвуют в акции — принесли сдать кучу батареек, около 50, причем было сложно отследить, чтобы они с нормальными батарейками не смешали. Это классное событие, которое вместе можно посещать», — рассказал Нагуманов.

Также глава района добавил, что сегодня многие недооценивают значимость процесса голосования. «На самом деле сегодня мы выбираем тот парламент, который будет принимать и разрабатывать все ключевые решения на ближайшие пять лет. Вот кто будет участвовать в разработке законов, насколько эти люди будут профессиональны и понимать, что происходит реально в стране и какие решения нужны и востребованы, — от этого будет зависеть судьба страны», — отметил он.