Мэр Альметьевска анонсировал старт творческого проекта «Культурная среда города»

В Альметьевске стартовал творческий проект «Культурная среда города». О возобновлении мероприятий в новом летнем сезоне в прямом эфире рассказал глава района Тимур Нагуманов.

«Культурная среда — это серия мероприятий, которая проходит на семи городских площадках каждую пятницу и субботу с 18.00 до 20.00. На площадках выступают творческие коллективы города, которые радуют всех горожан», — сообщил спикер.

События проходят в скверах «Каракуз», «Яшьлек», АГНИ, в парке «Здоровье», на каскаде прудов, у фонтана за драматическим театром и на площадке ДК «Нижняя Мактама».

Также Нагуманов призвал альметьевцев присоединиться к общенациональной акции «Свеча памяти», которая традиционно проходит 22 июня, в День памяти и скорби.

«Всех желающих принять участие в акции приглашаем в 9.30 к мемориальному комплексу возложить свечи. Так же вы можете присоединиться к онлайн-акции и зажечь свою свечу памяти на платформе деньпамяти.рф. Безусловно, наша главная задача — хранить память о трагических событиях, чтобы не допускать подобного в дальнейшем», — сказал мэр.