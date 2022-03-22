Мэр Альметьевска анонсировал создание чат-бота в Telegram

Альметьевские программисты работают над созданием чат-бота в Telegram-канале по различным вопросам, которые будут возникать у жителей. Об этом сообщил во время прямого эфира глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Это очень удобный инструмент коммуникации, но мы пока еще можем анонсировать. Запущен он будет в ближайшее время», — сообщил мэр.

После блокировки ряда платформ в России глава Альметьевского района перенес общение со своими подписчиками в социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram. Эфиры мэр планирует проводить в еженедельном формате, как это было раньше.

«В ВК мы будем активно присутствовать с нашей командой. Так что как и раньше, как вы писали мне в Direct, также смело можно писать мне в личные сообщения во „ВКонтакте“. Зачастую отвечать вам будут наши профильные службы со своих аккаунтов, которым я переадресую вопросы», — пояснил мэр.

Кроме того, свои вопросы можно размещать и в Telegram-канале Тимура Нагуманова в комментариях к постам. «Я и мои коллеги их читаем, будем с вами оперативно взаимодействовать», — пообещал глава района.