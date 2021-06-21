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Ру Тат
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21 июня 2021  11:04
Дмитрий Киселев

Мэр афганского города Андхой поздравил на татарском языке казанцев с праздником Сабантуй

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Мэр города Андхой, афганской провинции Фарьяб Фархад Искандер поздравил на татарском языке казанцев с народным праздником Сабантуй, назвав их соотечественниками.  

«Саламалейкум соотечественники с Татарстана! Вас приветствует Фархад Искандер – мэр города Андхой, который находится в Афганистане. Поздравляю вас с праздником Сабантуй, который пройдет в столице, в Казани. Желаю больших успехов, семейного счастья, радости! У нас Сабантуй очень красиво прошел. Давайте вместе будем едины! Пусть живет и процветает татарский народ!» – сказал  в видеообращении Фархад Искандер.

В последние несколько лет татарская община Афганистана сделала очень большие шаги в самоопределении татар как отдельной этнологической группы Афганистана. Недавно национальность «татарин» стали вписывать в гражданские паспорта. У представителей татарской диаспоры появилась возможность избираться на государственные должности городов и провинций, что еще два года назад было невозможно. На данный момент планируется запустить документооборот на татарском языке в регионах компактного проживания татар Афганистана.

 

#афганистан #татарская община
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