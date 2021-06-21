Мэр афганского города Андхой поздравил на татарском языке казанцев с праздником Сабантуй

Мэр города Андхой, афганской провинции Фарьяб Фархад Искандер поздравил на татарском языке казанцев с народным праздником Сабантуй, назвав их соотечественниками.

«Саламалейкум соотечественники с Татарстана! Вас приветствует Фархад Искандер – мэр города Андхой, который находится в Афганистане. Поздравляю вас с праздником Сабантуй, который пройдет в столице, в Казани. Желаю больших успехов, семейного счастья, радости! У нас Сабантуй очень красиво прошел. Давайте вместе будем едины! Пусть живет и процветает татарский народ!» – сказал в видеообращении Фархад Искандер.

В последние несколько лет татарская община Афганистана сделала очень большие шаги в самоопределении татар как отдельной этнологической группы Афганистана. Недавно национальность «татарин» стали вписывать в гражданские паспорта. У представителей татарской диаспоры появилась возможность избираться на государственные должности городов и провинций, что еще два года назад было невозможно. На данный момент планируется запустить документооборот на татарском языке в регионах компактного проживания татар Афганистана.