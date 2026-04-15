МЭПР РТ: экономический рост в Татарстане сопровождается снижением нагрузки на экологию

В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан обращают внимание, что экономический рост в регионе сопровождается последовательным снижением антропогенной нагрузки на окружающую среду, сообщили в пресс-службе ведомства.

На заседании Государственного Совета РТ премьер-министр республики Алексей Песошин представил отчет о деятельности Кабинета министров по итогам 2025 года, остановившись на ключевых показателях социально-экономического развития региона.

Валовой региональный продукт Татарстана по итогам года достиг 5 трлн 730 млрд рублей, объем отгруженной продукции превысил 6 трлн рублей. Несмотря на санкционные ограничения, индекс промышленного производства составил 109,9%. Основной вклад внесли обрабатывающие производства – благодаря выполнению гособоронзаказа и реализации крупных инвестиционных проектов. Песошин также отметил, что за последние 30 лет ВРП республики в сопоставимых ценах вырос в 3,2 раза.

По данным официальной статистической отчетности, за те же 30 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократились почти на 32%, а сброс загрязненных сточных вод в водные объекты уменьшился на 70%.

Такой результат стал возможен благодаря реализации мероприятий в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», региональным программам, которые проводятся по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, и системной работе промышленности. За последние восемь лет крупнейшие предприятия республики инвестировали в природоохранные проекты 74 млрд рублей. Средства направили на модернизацию очистных сооружений, внедрение наилучших доступных технологий, сокращение выбросов и переход на более экологичные производственные циклы.

В министерстве подчеркнули, что эти данные демонстрируют устойчивое развитие промышленности, ответственное корпоративное управление и эффективную государственную природоохранную политику в Татарстане, что позволяет республике наращивать валовый продукт, одновременно снижая воздействие на природу и улучшая качество жизни граждан.