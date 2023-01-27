Мензелинский театр устроил вечер в честь экс-директора, умершего накануне 60-летия

Коллектив Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева организовал вечер памяти бывшего директора, заслуженного работника культуры РТ, лауреата республиканской премии имени М. Салимжанова Роберта Шаймарданова. 23 января ему бы исполнилось 60 лет.

Роберт Шаймарданов возглавлял учреждение почти 30 лет. Он добился ремонта здания театра, дал ему имя основателя Сабира Амутбаева, именно с его подачи в сквере напротив театра установлен бюст основателя театра, под его руководством труппа стала известной на всю республику.

Как рассказывает директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев, за неделю до своей смерти Роберт Шаймарданов пришел к нему. Они общались на тему проведения его юбилея 28 января, хотя он со своей скромностью отказывался от пышных торжеств. Для него это был последний разговор в театре.

«Учитывая то, что на юбилей должны были приехать его дети и родственники, праздник назначили на субботу. Сели напротив с Робертом Шайхулловичем и начали писать список гостей. По каждому из них он давал комментарии по 5 минут. Это мероприятие мы проводим не для того, чтобы пожалеть или поплакаться, наоборот, хотели показать, какую лепту внес наш дорогой Роберт абый в развитие татарского театра, что он сделал для Мензелинска.

Возглавить театра после него, который оставил такой след в истории, было нелегко. Он уже два года был на пенсии, но всегда находился рядом с нами», — поделился Ильнур Гайниев.

Вечер памяти Роберта Шаймарданова прошел в Мензелинске, а на следующий день на его малой родине — в Муслюмове. Туда прибыли представители театров из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, руководители из Мензелинска и Муслюмова, родственники и друзья покойного.

По дороге в его родной деревне Татарский Шуран коллектив Мензелинского театра поставил ограду, возложил цветы.