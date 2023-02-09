Мензелинский театр привезет в Казань спектакли «Кыз урлау» и «Өлүф...»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В рамках казанских гастролей Мензелинский татарский государственный драматический театр имени Сабира Амутбаева покажет спектакли «Кыз урлау» («Похищение девушки») и «Өлүф...» («Тысячи, или красавица Хадича») по роману классика татарской литературы Загира Бигиева. Гастроли откроются 20 февраля в театре имени Галиасгара Камала музыкальной комедией Мустая Карима «Кыз урлау».

«Премьера спектакля состоялась в 2019 году. До этого нам как-то не удавалось показать его казанскому зрителю. В этом году мы везем этот масштабный спектакль, в котором задействована вся наша труппа», — рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий литературной частью театра Нурсиба Адиева.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«21 февраля в Кариевском театре днем и вечером играем спектакль „Тысячи, или красавица Хадича” по Загиру Бигиеву. Режиссер и автор инсценировки к этой детективной истории — главный режиссер Кариевского театра, друг нашего театра Ренат Аюпов», — добавила спикер.

Нурсиба Адиева также напомнила, что Ренат Аюпов поставил на сцене Мензелинского театра восемь спектаклей. «Они все полюбились зрителю», — сказала она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Раньше мы в Казань один раз в год приезжали с отчетом. Гастроли длились целый месяц. Вся Казань шумела. Все газеты и журналы писали о наших артистах. Были такие времена. Сейчас уже мы не ждем пять лет, хоть с парой спектаклей приезжаем почти каждый год», — поделилась воспоминаниями народная артистка Татарстана Разиля Муллина.

По ее словам, зритель в Мензелинске и Казани очень похож, и этому есть своя причина. «Мы по Татарстану ездим с гастролями и воспитываем зрителя. А потом эти дети приезжают в Казань и ходят на спектакли», — пояснила актриса.

На 22 февраля у театра намечено выступление в поселке Осиново. Гастроли завершатся 23 февраля на сцене Атнинского государственного драматического театра.