Мензелинский театр организует фестиваль детских театров имени Роберта Шаймарданова

Мензелинский татарский драматический театр увековечит имя своего бессменного в течение 30 лет директора театра, ныне покойного Роберта Шаймарданова. Его именем назовут фестиваль детских театров, который театр организует в этом году. О планах коллектива на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев.

«Он родился в Муслюмово и всю свою жизнь посвятил Мензелинскому театру. Человек, внесший большой вклад в театральное искусство. Мы сделаем Фестиваль детских театров, назвав его именем, положение сейчас разрабатывается», – сказал Гайниев.

По его словам, фестиваль охватит не только Мензелинский район. Для участия в нем будут приглашать детские театральные коллективы из ближайших Актанышского, Муслюмовского, Сармановского, Тукаевского районов.

Ильнур Гайниев выразил надежду, что в будущем фестиваль займет свое место в культурной жизни республики и получит поддержку Министерства культуры Татарстана.

«Конец 2022 года принес нам большую трагедию. Наш бессменный директор, много лет руководивший коллективом, Роберт Шайхелович ровно за месяц до своего 60-летнего юбилея скоропостижно скончался. За неделю до своего ухода он приходил в театр, мы с ним долго говорили. Планировали его юбилейный вечер, даже список гостей был составлен», – поделился директор театра.

