Мензелинский театр Амутбаева дал бесплатный спектакль на родине легендарного земляка

Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева побывал на трехдневных гастролях. Артисты приехали в Камско-Устьинский район, здесь расположена родная деревня основателя театра Сабира Амутбаева — Большие Кляри. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью Нурсиба Адиева.

15 октября — день рождения драматурга. Вечером сельчанам показали бесплатный показ трагикомедии Флорида Булякова «Любишь, не любишь...» в качестве подарка в честь легендарного земляка. Днем в районном центре дети смогли увидеть постановку «Свобода и решетка».

В Больших Клярях на территории клуба в прошлом году силами Мензелинского театра был открыт бюст Сабиру Амутбаеву. В этом благом деле помощником выступал директор Дома культуры Ильсур Каримуллин. Артисты пообщались с ним и еще раз поблагодарили за работу.

«У основателя нашего театра Сабира Амутбаева день рождения 15 октября, целью наших трехдневных гастролей была вот такая встреча с его земляками на его малой родине. Отрадно, что зрители хорошо нас принимают и всячески показывают свою любовь и уважение», — отметил директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев.

В Буинске труппа представила спектакль «Любишь, не любишь...», которая была тепло воспринята зрителями. Это был культурный обмен опытом с местным драмтеатром, недавно с гастролями они гостили в Мензелинске. Артисты также побывали в Высокой Горе, где представили свои спектакли.

В это же время в Мензелинске прошел шахматный турнир на Кубок С. Амутбаева, который проводится уже на протяжении 20 лет. Затем состоялось возложение цветов к бюсту основателя театра в городском парке.