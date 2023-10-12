Мензелинский драмтеатр представит в Турции трагикомедию «Любишь, не любишь»

Мензелинский государственный татарский драматический театр им.С.Амутбаева примет участие в XV Международном театральном фестивале «Этос». 14 октября в городе Анкара Турецкой Республики коллектив представит трагикомедию Флорида Булякова «Любишь, не любишь». Об этом «Татар-информу» сообщили в театре.

Данный спектакль — премьера 2021 года. Автор постановки — молодой режиссер из Уфы Ильсур Казакбаев.

Главная тема фестиваля «Этос» — из прошлого в будущее. Он был создан при поддержке муниципалитета Анкары, муниципалитета Чанкайя и других общественных объединений.

В фестивале примут участие театральные коллективы из Стамбула, Анкары, Эскишехира, Чанаккале Турецкой Республики, а также Ирана, Ирака, Азербайджана и Татарстана.

16 октября коллектив театра выступит с концертной программой в культурном парке «Топкапы» в музейном комплексе тюркских народов в Стамбуле.

Спектакли будут сыграны на татарском языке, будет обеспечен синхронный перевод, уточнили в театре.