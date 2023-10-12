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Мензелинский драмтеатр представит в Турции трагикомедию «Любишь, не любишь»
Мензелинский государственный татарский драматический театр им.С.Амутбаева примет участие в XV Международном театральном фестивале «Этос». 14 октября в городе Анкара Турецкой Республики коллектив представит трагикомедию Флорида Булякова «Любишь, не любишь». Об этом «Татар-информу» сообщили в театре.
Данный спектакль — премьера 2021 года. Автор постановки — молодой режиссер из Уфы Ильсур Казакбаев.
Главная тема фестиваля «Этос» — из прошлого в будущее. Он был создан при поддержке муниципалитета Анкары, муниципалитета Чанкайя и других общественных объединений.
В фестивале примут участие театральные коллективы из Стамбула, Анкары, Эскишехира, Чанаккале Турецкой Республики, а также Ирана, Ирака, Азербайджана и Татарстана.
16 октября коллектив театра выступит с концертной программой в культурном парке «Топкапы» в музейном комплексе тюркских народов в Стамбуле.
Спектакли будут сыграны на татарском языке, будет обеспечен синхронный перевод, уточнили в театре.
Фото: Мензелинский государственный татарский драматический театр им.С.Амутбаева.
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