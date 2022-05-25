Мензелинский драмтеатр завершит сезон премьерой спектакля «Еда для всех»

22 июня в Мензелинском драмтеатре имени С. Амутбаева состоится премьерный показ фантастической комедии Тауфика аль-Хакима «Булмас, димә» («Еда для всех»). Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью Нурсиба Адиева.

Постановщиком выступил главный режиссер Мензелинского драмтеатра им. С. Амутбаева Булат Бадриев.

«Сейчас в театре идут интенсивные репетиции. Но на полные прогоны еще не вышли», — уточнила собеседница агентства.

Этот спектакль завершит 86-й театральный сезон. «Открыт сезон был 15 октября премьерой „Сөясеңме, сөймисеңме...“ („Любишь, не любишь...“) по пьесе Флорида Булякова. „Еда для всех“ станет шестой премьерой за сезон», — рассказала завлит театра.

Планируется, что в августе в Мензелинск приедет главный режиссер Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева Ренат Аюпов. Он будет работать над премьерой Загира Бигиева «Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә».