news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
25 мая 2022  02:48
Эльза Кузнецова

Мензелинский драмтеатр завершит сезон премьерой спектакля «Еда для всех»

news_top_970_100

22 июня в Мензелинском драмтеатре имени С. Амутбаева состоится премьерный показ фантастической комедии Тауфика аль-Хакима «Булмас, димә» («Еда для всех»). Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью Нурсиба Адиева.

Постановщиком выступил главный режиссер Мензелинского драмтеатра им. С. Амутбаева Булат Бадриев.
«Сейчас в театре идут интенсивные репетиции. Но на полные прогоны еще не вышли», — уточнила собеседница агентства. 

Этот спектакль завершит 86-й театральный сезон. «Открыт сезон был 15 октября премьерой „Сөясеңме, сөймисеңме...“ („Любишь, не любишь...“) по пьесе Флорида Булякова. „Еда для всех“ станет шестой премьерой за сезон», — рассказала завлит театра.

Планируется, что в августе в Мензелинск приедет главный режиссер Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева Ренат Аюпов. Он будет работать над премьерой Загира Бигиева «Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә».

#мензелинский драмтеатр #премьера спектакля
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100