Мензелинский драмтеатр представил спектакль «Преступление и наказание» в Ярославле
Мензелинский татарский государственный драматический театр имени С. Амутбаева вернулся из Ярославля, где проходил Всероссийский театральный фестиваль «Розовфест». Там труппа из Татарстана впервые за всю историю фестиваля представила спектакль «Преступление и наказание» Федора Достоевского на татарском языке. Об этом «Татар-информу» рассказали в театре.
Мероприятие проводит Ярославский государственный театр юного зрителя, который носит имя Виктора Розова. На фестиваль приехали 11 коллективов из Москвы, Челябинска, Барнаула, Нягана, Краснодара, Иваново, Карелии.
На спектакль «Преступление и наказание», который представил Мензелинский театр на татарском языке, все билеты были раскуплены. Был организован синхронный перевод на русский язык.
После постановки театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Кантор отметил, что, взявшись за такое великое произведение, театр изначально поставил перед собой большие задачи.
«Это достойно уважения. Артисты играют искренне и интересно. Вы по-своему собрали роман Достоевского и рассказываете о человечности, у вас сильные монологи. Совместное применение экспрессионистического и психологического театра звучит по-современному», — сказал Кантор.
Как отметила Ксения Аитова из Самары, постановка спектакля на основе такого романа — очень интересный шаг. По ее словам, здесь чувствуется национальный взгляд, манера игры, присущая национальному театру, дает новые краски.
Премьера спектакля состоялась в октябре прошлого года. Автором инсценировки и режиссером постановки выступил Ильсур Казакбаев. Раскольникова сыграл актер Мензелинского драмтеатра Рустем Зиннуров, который был удостоен специального приза Фестиваля театра малых городов РФ за роль в спектакле «Иблис».