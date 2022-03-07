Мензелинский драмтеатр представил спектакль «Преступление и наказание» в Ярославле

Фото представлено Мензелинском государственном татарском драматическом театром имени Сабира Амутбаева

Мензелинский татарский государственный драматический театр имени С. Амутбаева вернулся из Ярославля, где проходил Всероссийский театральный фестиваль «Розовфест». Там труппа из Татарстана впервые за всю историю фестиваля представила спектакль «Преступление и наказание» Федора Достоевского на татарском языке. Об этом «Татар-информу» рассказали в театре.

Мероприятие проводит Ярославский государственный театр юного зрителя, который носит имя Виктора Розова. На фестиваль приехали 11 коллективов из Москвы, Челябинска, Барнаула, Нягана, Краснодара, Иваново, Карелии.

На спектакль «Преступление и наказание», который представил Мензелинский театр на татарском языке, все билеты были раскуплены. Был организован синхронный перевод на русский язык.

После постановки театральный критик из Санкт-Петербурга Владимир Кантор отметил, что, взявшись за такое великое произведение, театр изначально поставил перед собой большие задачи.

«Это достойно уважения. Артисты играют искренне и интересно. Вы по-своему собрали роман Достоевского и рассказываете о человечности, у вас сильные монологи. Совместное применение экспрессионистического и психологического театра звучит по-современному», — сказал Кантор.

Как отметила Ксения Аитова из Самары, постановка спектакля на основе такого романа — очень интересный шаг. По ее словам, здесь чувствуется национальный взгляд, манера игры, присущая национальному театру, дает новые краски.

Премьера спектакля состоялась в октябре прошлого года. Автором инсценировки и режиссером постановки выступил Ильсур Казакбаев. Раскольникова сыграл актер Мензелинского драмтеатра Рустем Зиннуров, который был удостоен специального приза Фестиваля театра малых городов РФ за роль в спектакле «Иблис».