Мензелинский драмтеатр представил спектакль и концертную программу в Турции

Труппа Мензелинского государственного татарского драматического театра имени С. Амутбаева с рабочей поездкой побывала в Турции. Артисты приняли участие в XV Международном театральном фестивале «Этос», который прошел в Анкаре. Помимо Татарстана, в фестивале также участвовали театры из Ирана, Ирака, Азербайджана и нескольких городов Турции.

Мензелинцы выступили на сцене Йылмаз Гунай в муниципалитете Чанкайя. Гульшат Зиганшина, которая уже 13 лет живет в Турции, собрала на спектакль соотечественников из Анкары. Сама она родом из Набережных Челнов.

На сцене театр представил трагикомедию Флорида Булякова «Любишь, не любишь». Жители Анкары тепло восприняли актеров. Зал был полон, а до начала спектакля звучала татарская музыка. Уже после показа началось обсуждение самой постановки и опыта работы театров.

На следующий день коллектив прибыл в Стамбул. Гостей встретил и сопровождал директор Департамента культуры городской мэрии Абдулметин Кескин.

В музейном комплексе тюркоязычных народов в парке «Топкапы» артисты показали театрализованную концертную программу и встретились с представителями татарской диаспоры. Эта поездка состоялась в рамках тесного сотрудничества Турции и Татарстана.

В июле Раис РТ Рустам Минниханов встречался с губернатором провинции Конья Вахдеттином Озканом, в разговоре с ним руководитель республики отметил потенциал тесного взаимоотношения в сфере культуры, туризма, науки и образования.

Представителей татарской диаспоры поприветствовали представитель мэрии Стамбула Мехмет Аккая, заместитель полпреда РТ в Турецкой республике Альберт Ялышев и директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев.

Соотечественники из Сармановского, Атнинского районов, Нижнекамска и Казани, а также крымские татары в теплой дружественной обстановке провели вечер. Все пели национальные песни и от души танцевали.

Отметим, что в последний раз в аналогичном фестивале Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева принял участие в 2009 году. Тогда мероприятие состоялось в городе Конья.