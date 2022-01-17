Мензелинский драмтеатр представил премьеру о мире Instagram и TikTok

Фото: газета «Мензеля-информ»

В Мензелинском государственном татарском драматическом театре состоялась премьера спектакля по произведению Айгуль Ахмагалиевой «Син кайда идең?», выпущенная на собственные средства театра. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заведующая литературной частью театра Нурсиба Адиева.

Режиссером выступил Дамир Самерханов. В постановке рассказывается о влиянии интернета на людей и затрагивается проблема, становящаяся, по мнению ее создателей, всё более актуальной во всем мире.

Мир TikTok, Instagram и самозваных коучей люди начали ставить выше, чем реальную жизнь, и не замечают важных моментов простого человеческого существования. Авторы спектакля уверены, что человеку нужны не социальные сети, которые навязывают минутный хайп, а просто приготовленный женой ужин и ее внимание.

Самерханов убежден, что в конечном итоге собственный выбор и собственные здравые мысли — это единственный правильный шаг, который может сделать человек.

«Очень удачная премьера. Зрители восприняли постановку на ура. Спектакль рассчитан на разновозрастного зрителя — и для молодых семей, и для среднего возраста, и для пожилых. Насколько это возможно по требованиям Роспотребнадзора, зрительный зал был переполнен. Спектакль также прошел модерацию, его можно посетить по „Пушкинской карте“», — отметила собеседница агентства.

В постановке задействованы заслуженные артисты РТ Эльвира Хайрутдинова и Чулпан Бадретдинова, лауреат премии имени Сиразиева Ринат Бадретдинов, артисты Зульфира Гараева, Индира Гайфуллина и Азат Зиганшин.

В конце премьеры директор театра Ильнур Гайниев поблагодарил руководителей предприятий и организаций, которые оказывают поддержку театру.