Мензелинский драмтеатр покажет премьеру — комедию «Залетные гости»

На сцене Мензелинского драмтеатра имени Сабира Амутбаева 24 мая состоится премьера спектакля «Залетные гости» по произведению Равиля Сабыра. Режиссер постановки — Булат Бадриев. Комедия расскажет зрителю о смешных бытовых ситуациях из сегодняшней суетливой жизни.

«Пьеса, написанная Равилем Сабыром, — это комедия ситуаций, она соответствует как раз всем классическим требованиям комедии: единству места, события, действия времени. Мы решили оттолкнуться как раз от того, что эта комедия написана в духе мольеровских пьес», — рассказал «Татар-информу» режиссер.

Акцента на оформлении сцены решили не делать. «То есть всё будет легонькое, условное, всё построено на игре актеров», — пояснил Булат Бадриев.

В спектакле задействованы восемь артистов, которые покажут переплетения людских взаимоотношений.

«Когда мы в жизни что-то планируем, что-то очень срочное или серьезное, жизнь нас ставит в такую ситуацию, что в этой беготне мы забываем о настоящих ценностях этой жизни. Провидение заставляет остановиться в этом безумном беге за удачей и задуматься о непреходящих ценностях нашей жизни. Человеческие судьбы, хитросплетения, и по ходу действия спектакля жизнь расставит свои точки над i», — поделился режиссер.