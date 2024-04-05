Мензелинские волонтеры вместе с воспитанниками детсада приготовили сухие супы для бойцов

В Мензелинске участниками мастер-класса по изготовлению сухих супов для бойцов спецоперации стали воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада №3 «Балачак». Им было интересно, как из натуральных овощей делаются подобные супы. Они задавали очень много вопросов волонтерам из группы «Вкус дома. Мензелинск».

Первым делом и дети, и волонтеры надели специальные шапочки, фартуки и перчатки, ведь процесс требует чистоты на всех стадиях.

«Мы думали, что эти супы сначала варят в кастрюлях, а затем разливают по банкам. А оказывается, их фасуют по пакетам», — удивленно поделились впечатлениями воспитанники детсада.

Воспитатели Гузэлия Маннанова и Гузель Гайнуллина активно помогали детям, и вместе у них получалось вакуумировать супы. В мастер-классе приняла участие и заведующая детским садом Екатерина Голякова.

«Мы очень благодарны нашим землякам, которые защищают нас, дают возможность жить и радоваться. Мы хотим им помочь и хоть как-то поддержать в их нелегком деле. Отрадно, что детки сразу отозвались и согласились принять участие в мастер-классе», — заметила Екатерина Голякова.

«Дети от родителей передали нам гостинцы для бойцов. Мы благодарим всех мам и пап за участие в этом благом деле. Все овощи пойдут на приготовление сухих супов. Нам очень понравилась эта ватага малышей. И мы теперь ждем их в гости к себе, в офис волонтеров, где мы покажем мастер-класс по приготовлению чая с травами родного края», — заявили представители группы «Вкус дома Мензелинск».

Мензелинцы оказывают посильную помощь участникам специальной военной операции. Многие научились изготавливать и заливать окопные свечи, сухой душ, чудо-мази, плетут маскировочные сети, шьют одежду и нательное белье. Волонтеры группы «Вкус дома Мензелинск» не просто научились изготавливать сухие супы, но и делятся секретами этого дела со всеми, кто проявляет интерес и желает внести посильную помощь.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону