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Мензелинские волонтеры вместе с воспитанниками детсада приготовили сухие супы для бойцов
В Мензелинске участниками мастер-класса по изготовлению сухих супов для бойцов спецоперации стали воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада №3 «Балачак». Им было интересно, как из натуральных овощей делаются подобные супы. Они задавали очень много вопросов волонтерам из группы «Вкус дома. Мензелинск».
Первым делом и дети, и волонтеры надели специальные шапочки, фартуки и перчатки, ведь процесс требует чистоты на всех стадиях.
«Мы думали, что эти супы сначала варят в кастрюлях, а затем разливают по банкам. А оказывается, их фасуют по пакетам», — удивленно поделились впечатлениями воспитанники детсада.
Воспитатели Гузэлия Маннанова и Гузель Гайнуллина активно помогали детям, и вместе у них получалось вакуумировать супы. В мастер-классе приняла участие и заведующая детским садом Екатерина Голякова.
«Мы очень благодарны нашим землякам, которые защищают нас, дают возможность жить и радоваться. Мы хотим им помочь и хоть как-то поддержать в их нелегком деле. Отрадно, что детки сразу отозвались и согласились принять участие в мастер-классе», — заметила Екатерина Голякова.
«Дети от родителей передали нам гостинцы для бойцов. Мы благодарим всех мам и пап за участие в этом благом деле. Все овощи пойдут на приготовление сухих супов. Нам очень понравилась эта ватага малышей. И мы теперь ждем их в гости к себе, в офис волонтеров, где мы покажем мастер-класс по приготовлению чая с травами родного края», — заявили представители группы «Вкус дома Мензелинск».
Мензелинцы оказывают посильную помощь участникам специальной военной операции. Многие научились изготавливать и заливать окопные свечи, сухой душ, чудо-мази, плетут маскировочные сети, шьют одежду и нательное белье. Волонтеры группы «Вкус дома Мензелинск» не просто научились изготавливать сухие супы, но и делятся секретами этого дела со всеми, кто проявляет интерес и желает внести посильную помощь.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой. Фотографии предоставлены детским садом №3 «Балачак».
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