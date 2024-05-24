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Мензелинские волонтеры собрали для зоны СВО и госпиталей гуманитарный груз
В Мензелинском районе Татарстана много людей, помогающих участникам специальной военной операции. Каждый старается внести свою лепту в приближение победы. Жители сел Исангулово и Наратлы-Кичу в очередной раз собрали шефскую помощь для бойцов на передовой.
Сегодня директор Наратлы-Кичуского сельского дома культуры Гульназ Курбанова привезла многочисленные посылки в пункт сбора помощи в молодежном центре «Ялкын».
«У нас есть группа, куда мы пишем о просьбе собрать помощь для бойцов. Два месяца назад мы уже отправляли помощь. И вы знаете — и в этот раз никто из сельчан не остается равнодушным. Каждый житель старается принести либо продукты, либо необходимые вещи. Кто-то из жителей принес даже лапшерезку. Сельчане хотят, чтобы наши ребятки чувствовали тепло родного края и знали, что мы помним и любим их», — отметила активистка.
В основном в посылках продукты питания — консервы, домашняя лапша, чай, сахар, сгущенка, майонез, кетчуп, а также антисептики, туалетная бумага.
«Мы хотим, чтобы ребята на передовой ни в чем не нуждались. Каждый день молимся, чтобы наши дети поскорее возвращались живыми и здоровыми домой. Победа будет за нами! Вместе мы сила!» — убеждена Гульназ Курбанова.
Для раненых, которые сейчас лечатся в госпиталях, сельчане собрали памперсы и одноразовые пеленки, влажные салфетки, одеяла.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.
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