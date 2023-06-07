Мензелинские волонтеры готовят супы быстрого приготовления для бойцов в зоне СВО

Волонтеры Мензелинского района Татарстана готовят супы и салаты быстрого приготовления для участников спецоперации. Всего в зону СВО они уже отправили почти 7,5 тыс. порций.

Технологии изготовления супов активисты научились у коллег из Челнов. Все ингредиенты – картофель, мясо птицы или говядина, лук, свекла, капуста, морковь, шампиньоны, соленые огурцы – предоставляют жители Мензелинского района. Они их чистят, шинкуют, сушат, а волонтеры все это собирают, по технологии замешивают и упаковывают в вакуумные пакеты – благодаря этому блюда сохраняет вкус и долго хранится.

Волонтеры ведут свой телеграм-канал, где координируется сбор продукции и денег, публикуются отчеты. Готовая продукция отправляется в зону СВО с гуманитарной помощью или передается через отпускников.

Изготовлением супов волонтеры занимаются не так давно – около месяца-полтора. За это время в зону СВО было отправлено 6 690 порций супов и 781 – салатов.

Для земляков, возвратившихся из зоны СВО, подготавливают и передают «набор отпускника». Туда входят чак-чак, супы и салаты, сухари, сухой душ и лечебная мазь.