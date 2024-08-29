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Происшествия 29 августа 2024 09:35

Мензелинская ЦРБ выиграла суд из-за скандальной записи о некомпетентности врачей

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В Мензелинске суд обязал местную жительницу написать опровержение после скандального поста в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Оказалось, что женщина опубликовала в городском сообществе соцсети «ВКонтакте» сообщение о том, что двое сотрудников районной больницы оскорбили ее нецензурной бранью и грубо обращались с ней во время пребывания в стационаре.

Администрация медицинского учреждения подала иск в суд, который признал информацию недостоверной и порочащей репутацию больницы. Женщину обязали написать опровержение своего поста и разместить его в том же сообществе.

Приставы начали выполнять решение суда, связавшись с женщиной и убедившись, что в установленный срок в группе «ВКонтакте» было опубликовано опровержение.

«Данные сведения я опровергаю, они являются ложными, и хочу принести свои извинения сотрудникам ГАУЗ “Мензелинская ЦРБ”», – указала женщина в новой публикации.

Фото: © ГУФССП по РТ

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