Мензелинск откроет автобусный марафон в Набережночелнинской зоне

Завтра, 26 февраля, жители Мензелинского района станут участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Панельная дискуссия состоится в районном Доме культуры в Мензелинске.

Спикерами мероприятия станут председатель Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению ГС РТ Альберт Хабибуллин, глава Мензелинского района РТ Айдар Салахов. Модератор дискуссии — журналист, пресс-секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Ирина Субеева.

В Мензелинском районе в 2023 году реализовано 17 федеральных и республиканских программ, в том числе шесть национальных проектов. В прошлом году в районе введено 13,5 тыс. кв. метров жилья.

В рамках программы капремонта многоквартирных домов новый облик получили четыре здания. По программе «Наш двор» благоустроены пять дворов, где появились новые дороги, фонари, площадки для детей. Из бюджета на эти работы выделили 65,8 млн рублей.

Район активно принимает участие в федеральной программе «Благоустройство сельских территорий». В 2023 году обустроены зоны отдыха в двух сельских поселениях — Бикбуловском и Атряклинском. Также по программе Минсельхоза России завершено строительство четырех домов за 12 млн рублей для работников сельхозпредприятий.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершен третий этап благоустройства парка имени Ленина — здесь установили малые архитектурные формы и оборудовали техническое помещение. Новый павильон «Скородумка» расширил функционал парка: он предназначен для проведения открытых уроков, мастер-классов, турниров и других культурно-массовых мероприятий. Этот этап благоустройства обошелся в 15,3 млн рублей.

Всего в Татарстане реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным. О достижениях РТ участники встречи смогут узнать на фотовыставке. Она сопровождает автобусный марафон в каждом районе. Гости увидят образ республики — успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона.

Встреча в Мензелинске завершится концертной программой, в которой примут участие артисты Государственного ансамбля песни и танца РТ, ансамбля песни и танца «Агидель», народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова, народная артистка Татарстана Резеда Шарафиева и популярный певец Ильгиз Мухутдинов.

Автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. Марафон уже прошел в Казанской, Закамской, Заволжской, Юго-Восточной, Нижнекамской зонах.

К Набережночелнинской зоне отнесены Мензелинск, Джалиль, Набережные Челны, Менделеевск и Агрыз.

Национальные проекты в их нынешнем виде были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.