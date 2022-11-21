«Менять жизнь вокруг»: в Казани завершается прием заявок II созыва Молодежного парламента

К 27 ноября завершится сбор заявок для второго созыва Молодежного парламента при Казанской городской Думе. Участие в заявочной кампании – это реальный шанс для амбициозных молодых людей, которые хотят менять жизнь к лучшему и созидать вокруг себя. Открытое голосование по кандидатам пройдет уже в начале декабря, сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

По словам председателя Комитета по делам детей и молодежи Алии Загидуллиной, вовлечение подрастающего поколения в общественно-политическую жизнь сегодня является одним из важных направлений молодежной политики.

«Ответом на этот запрос стал Молодежный парламент при городской Думе, первый состав которого был сформирован в ноябре 2020 года в составе 25 человек. Участниками первого созыва стали представители рабочей молодежи», – напомнила докладчица.

Она добавила, что 21 октября стартовала заявочная кампания по формированию 2-го созыва Молодежного парламента.

«До 27 ноября идет прием заявок от молодых кандидатов во 2-й созыв. Кандидатом может стать любой гражданин РФ от 18 до 35 лет с твердым желанием реализовать свой проект по улучшению города. За каждым членом молодежного парламента будет закреплен представитель Казгордумы», – сообщила Загидуллина.

Новый созыв Молодежного парламента будет сформирован из 25 человек на конкурсной основе. Персональный состав будет определен по результатам открытого голосования, которое пройдет с 5 по 14 декабря на портале мэрии Казани. Его результаты станут известны уже 15 декабря.

Слова докладчицы дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он подчеркнул высокую значимость Молодежного парламента в качестве площадки для раскрытия потенциала подрастающего поколения.

«Участие в выборах в Молодежный парламент – это реальная возможность для молодых людей заявить о себе, своих планах, реализовать свои идеи. Это те молодые люди, у которых амбиций больше, чем обустройство только своей жизни, они хотят своими идеями и работой менять жизнь и созидать вокруг себя. Добро пожаловать, будем рады видеть, предоставим все инструменты», – резюмировал Ильсур Метшин.

