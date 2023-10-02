Меняйло рассказал Путину, какие туристические объекты появятся в Северной Осетии

Фото: пресс-служба Кремля

На 2023 и 2024 годы Северная Осетия получила гранты на сумму более 600 млн на строительство глэмпингов. Также реализуются инвестпроекты, как курорт Мамисон. Об этом глава региона Сергей Меняйло доложил на встрече с Президентом Владимиром Путиным.

«Сейчас на Мамисоне, Владимир Владимирович, идет огромная стройка, льются фундаменты под опоры, идет строительство 3 стоянок, гаража для ратраков, сети инженерные, мы туда подвели практически все», — цитирует руководителя региона пресс-служба Кремля.

По словам Меняйло, первый этап работ будет завершен к зиме 2024-2025 годов. Будут возведены четырехзвездочная гостиница, хостел на 600 мест и общежитие для рабочих и остального обслуживающего персонала еще на 600 мест.

Также докладчик рассказал о том, как реализуется проект «Алания парк». По его словам, это будет не просто горнолыжный курорт, а тематический парк.

«Уже канатная дорога поставлена. Трасса 1,7 тыс. метров уже сделана, колесо обозрения, освещение, система снегоподдержки, — отметил Меняйло. — То есть в городе, как в Красноярске „Бобровый Лог“, будет небольшой курорт».