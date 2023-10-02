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Экономика 2 октября 2023 15:14

Меняйло — Путину: По росту индекса промпроизводства Северная Осетия заняла 5-е место в РФ

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Меняйло — Путину: По росту индекса промпроизводства Северная Осетия заняла 5-е место в РФ
Фото: пресс-служба Кремля

Индекс промышленного производства в Республики Северная Осетия – Алания вырос на 10%, республика заняла пятое место в России по росту показателя. Об этом глава региона Сергей Меняйло доложил на встрече с Президентом Владимиром Путиным.

«За 7 месяцев по отношению к прошлому году индекс промышленного производства в республике составляет 110%, вырос на 10%, это пятое место по России по росту у нас», – цитирует докладчика пресс-служба Кремля.

Меняйло также отметил, что объем отгруженной промпродукции вырос более чем на 40% по отношению к такому же периоду прошлого года, сельхозпродукции – на 2,5%. Консолидированный бюджет вырос на 12,3%.

#Владимир Путин
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