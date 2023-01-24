«Меняется институт семьи»: Татарстан лидирует в ПФО по числу браков и новорожденных

Женщины из Татарстана вступают в брак раньше, чем жительницы других регионов страны, но рожают детей позже. Если бы не этот факт, то потенциально каждая семья в республике могла бы стать многодетной. О демографических показателях и суперсервисе «Утрата близкого человека» шла речь на итоговой коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ в Казани.

На итоговой коллегии Управления ЗАГС Кабмина РТ отметили, что Татарстан лидирует в ПФО по числу зарегистрированных актов о рождении малышей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Количество многодетных семей растет с 2008 года»

По словам начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллиной, по итогам 2022 года Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по числу зарегистрированных актов о рождении малышей.

«В регионе зарегистрировано 132,6 тыс. актов гражданского состояния, совершено свыше 362 тыс. иных юридически значимых действий. В особом, ускоренном порядке осуществлялись регистрационные действия в отношении мобилизованных граждан. Татарстан по итогам года, как и прежде, демонстрирует наиболее высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов Приволжского федерального округа», — сказала она.

Интересно, что из общего числа детей, родившихся за год в республике, 39% являются первенцами, 20% — третьими, почти 7% — четвертыми и более детьми в семьях. Важным фактором стабилизации численности населения, формирующим перспективы для его дальнейшего роста, является увеличение количества многодетных семей, которое наблюдается непрерывно в нашем регионе с 2008 года. В республике также отмечается самый низкий в ПФО уровень регистраций смертей. Снижение по этому показателю по сравнению с 2021 годом составило 25,8%.

Кроме того, по итогам 2022 года Татарстан занимает первое место в Поволжье по количеству заключенных браков. Их количество за год увеличилось на 11,3% и составило более 27,4 тыс.

Гульшат Нигматуллина: «Татарстан по итогам года, как и прежде, демонстрирует наиболее высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов ПФО» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, чтобы бракоразводная процедура не была формальной и скоротечной»

При этом по числу расторгнутых браков республика имеет один из самых низких показателей в ПФО, который за 2022 год снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом.

«Свыше 79% расторжений браков органы ЗАГС республики оформили по решениям судов. Очень важно, чтобы бракоразводная процедура не была формальной и скоротечной. Необходимо, чтобы в ней лично участвовали оба супруга», — отметила Нигматуллина.

Благодаря скоординированным действиям Верховного суда и Управления ЗАГС за год Татарстану удалось добиться снижения на 10% количества решений о расторжении брака, выносимых в ходе заочного производства.

«Нужно обратить особое внимание на ситуацию с разводами, прежде всего в семьях, где воспитываются дети. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету республики. Он отметил важность досудебного урегулирования конфликтов между супругами, а также необходимость поддержки пар, которые испытывают кризис в отношениях, оказания им максимального содействия в сохранении семьи», — проинформировала спикер.

Она отметила, что для достижения поставленной цели важна «широкая трансляция традиционных семейных ценностей». Нигматуллина считает, что новый импульс в этой работе даст подписанный Президентом России указ «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». К числу таких ценностей относится крепкая семья, брак и многодетность.

«Сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе защита института брака, отнесены к стратегическим национальным приоритетам и обозначены в качестве ключевых задач государственной политики. На их решение должен быть ориентирован весь комплекс масштабных мероприятий, реализуемых как на республиканском, так и на муниципальном уровне», — сказала Нигматуллина.

По числу расторгнутых браков республика имеет один из самых низких показателей в ПФО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

300 пар из Татарстана отметили «бриллиантовые» свадьбы

Сотрудниками загсов Татарстана за прошлый год было проведено более 19,5 тыс. торжественных церемоний бракосочетаний, что составляет 71% от общего числа зарегистрированных браков.

«За год было организовано более 2,6 тыс. чествований пар юбиляров семейной жизни, почти 1,7 тыс. из которых прожили в счастливом браке 50 лет. Еще более 300 пар являются «бриллиантовыми» юбилярами, а это 60 лет супружества», — проинформировала Нигматуллина.

В республике регулярно проводятся Дни открытых дверей, лекции, беседы, тренинги для молодоженов и для пар с большим семейным стажем. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности летом во всех городах и районах республики по традиции проводятся десятки мероприятий: концертные программы, тематические выставки, мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования. В прошлом году в торжественной обстановке были вручены медали «За любовь и верность» 70 супружеским парам. Всего с 2008 года этой общественной награды была удостоена тысяча татарстанских семей.

Накануне празднования Дня республики в Казанском Кремле ежегодно проходит торжественный прием от имени Президента Татарстана и его супруги, посвященный чествованию семей, имеющих особые заслуги перед государством. За восемь лет гостями таких мероприятий стали более 400 супружеских пар.

В прошлом году уже прошел 17-й республиканский конкурс красоты материнства и семьи «Нечкэбил». Он стал символом общественного семейного движения республики, объединяющего в своих рядах более 8 тыс. семей. Лауреаты конкурса успешно представляют республику на федеральных и межрегиональных мероприятиях. В 2022 году победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» стали Алмас и Венера Сабитовы из Актанышского района, воспитавшие 13 детей. Они также заняли третье место на конкурсе «Успешная семья Приволжья» в Чебоксарах.

Результаты демографического мониторинга по Татарстану озвучила Чулпан Ильдарханова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Женщины вступают в брак раньше, но рожают позже»

Оказывается, жительницы Татарстана вступают в брак раньше, чем жительницы других регионов России, но при этом рожают детей позже. Результаты демографического мониторинга по Татарстану озвучила доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова.

«Парадоксом семейно-центристского поведения женщин из Татарстана является то, что в брак наши невесты вступают в 28 лет, раньше, чем в целом по России, где возраст невесты в среднем составляет 30 лет, а рожают ребенка татарстанские женщины позже – в 29 лет. В других регионах страны это событие происходит раньше – в 28 лет», – сказала она.

Спикер отметила, что потенциально каждая семья Татарстана может быть многодетной, но «при более раннем старте деторождения». Она предоставила интересные статистические данные. На 1 января 2022 года численность возрастной группы от года до трех лет в нашем регионе была наибольшей для прогнозируемого периода до 2058 года и составила 130 тыс. человек. По расчетам Центра семьи и демографии, ожидается, что число данной категории населения будет постепенно снижаться и к 2035 году достигнет 99 тыс. человек, что на 24% меньше уровня 2022 года.

«В дальнейшем за счет рождения детей у достаточно многочисленной группы молодежи, появившейся на свет при содействии материнского капитала, или так называемых путинских детей, ожидается рост данного показателя до 114 тыс. детей к 2045 году, что на 12% меньше уровня этого года. Далее прогнозируется снижение этого показателя до 91 тыс. к 2058 году, что на 30% меньше уровня 2022 года», – проинформировала Ильдарханова.

Венера Гумарова рассказала о разработке сервиса «Утрата близкого человека» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России заработает cуперсервис «Утрата близкого человека»

Суперсервис «Утрата близкого человека», разрабатываемый сейчас в России, должен помочь родственникам умерших людей, минимизировав их хождение по ведомствам. Подробнее об инновациии рассказала начальник Управления внедрения и развития системы ЗАГС Главного научно-инновационного внедренческого центра Венера Гумарова.

«Соответствующая “дорожная карта” в данный момент проходит согласование со всеми заинтересованными сторонами. Планируется, что данный сервис с технической стороны будет работать аналогично суперсервису регистрации рождений. К нам в систему будет поступать электронный медицинский документ о смерти и электронное заявление, на основании которых ЗАГС сможет создать запись акта о смерти без личного присутствия заявителя», – проинформировала она.

Итоги заседанию подвела заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. В своем выступлении она поблагодарила сотрудников органов ЗАГС за их труд.

«Спасибо большое за вашу работу, она яркая, вы всегда рядом с людьми. Вы принимаете участие в самых важных событиях в жизни каждого из нас, сопровождаете и в тяжелые периоды, и в праздничные моменты», – сказала Фазлеева.

Спикер отметила важность создания в стране специального сервиса по сопровождению людей в последний путь.

«Нам нужно его реализовать в Российской Федерации, чтобы все люди ощущали заботу о себе и своих близких», – подчеркнула Фазлеева.

Говоря о демографическом докладе, она отметила, что он будет тщательно рассмотрен в разрезе муниципальных районов. Заместитель Премьер-министра РТ также заострила внимание на цифровизации отрасли. Заявления в электронном виде, конечно, упрощают нашу жизнь, но есть особые жизненные ситуации, при которых важно живое общение.

«Если речь идет о молодых людях, которые принимают решение о разводе, то в этом случае только электронного формата бывает недостаточно. На сотрудников ЗАГС возложена работа, связанная с тем, чтобы повлиять на это решение», – заметила спикер.

Кроме того, по ее словам, иногда бывает недостаточно одного электронного оповещения в виде всплывающего окошка на сайте для молодых людей, желающих вступить в брак и планирующих в дальнейшем рождение ребенка, о возможности провести скрининг их состояния здоровья.

«Работа впереди предстоит большая, и мы не можем ее проводить без участия общественных организаций. Это работа, которая проводится в части популяризации семейной политики и института традиционной семьи. Институт брака, институт семьи сейчас меняется, но мы можем влиять на эти процессы путем взаимодействия с молодыми людьми», – заключила Фазлеева.

В завершение коллегии отличившиеся сотрудники загсов Татарстана были награждены государственными и ведомственными наградами.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»