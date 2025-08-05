«Меняет облик городов и настроение людей»: в Лениногорске отметили юбилей «Нашего двора»

В Лениногорске на территории парка «Юбилейный» прошел фестиваль добрососедства в рамках республиканской программы «Наш двор».

Праздник собрал горожан, гостей города и стал ярким итогом пятилетней работы по благоустройству дворов и общественных пространств.

С приветственным словом к участникам обратились почетные гости: секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марат Гирфанов, представитель республиканского актива Айрат Хайруллин, депутаты Госсовета РТ Ирек Ханипов и Ренат Валиуллин, член Штаба общественной поддержки, директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова.

Спикеры отметили, как благодаря инициативе Рустама Минниханова и поддержке республики преобразились дворы, а вместе с ними – и жизнь в муниципалитетах.

«Хочу поблагодарить наших неравнодушных – тех, кто участвует в реализации программы, обсуждает проекты, отстаивает интересы своих домов. Именно с учетом ваших пожеланий и инициатив проходило обновление каждого двора», – сказал Марат Гирфанов.

Он напомнил, что программа «Наш двор» стартовала в Татарстане пять лет назад и стала одной из самых масштабных и поддержанных населением. В Лениногорском районе за это время благоустроено 140 дворов, включая 32 – в населенных пунктах района.

По годам: в 2020-м – 25 дворов, в 2021-м – 29, в 2022-м – 46, в 2023-м – 24, в 2024-м – 16. Обновлено 978 скамеек, 692 урны, 93 детские игровые площадки, 31 спортивная и 836 опор освещения. В целом, условия проживания улучшены у 45 тысяч человек.

«За последние годы благодаря поддержке республики и государственным программам в Лениногорске активно обновляются общественные пространства. На месте пустыря появился экстрим-парк «Яшьлек», благоустроены лесопарк, парк «Мухаббат», набережная. Лениногорцы живут в благоустроенном городе, где комфортно жить, работать, растить детей. Район движется вперед, а его жители с уверенностью смотрят в будущее», – отметил Гирфанов.

Он также поделился планами: в середине августа станет известно, получит ли Лениногорск средства на благоустройство парка «Малыш» и прилегающей территории. Заявка подана на Х Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Запланировано благоустройство большого микрорайона, чтобы жители разных возрастов – от детей до бабушек и дедушек – могли найти занятие по душе: будь то спортивное, познавательное или досуговое», – добавил Гирфанов.

Представитель республиканского актива Айрат Хайруллин отметил, что ему особенно приятно приезжать в Лениногорск – здесь прошли его детство и юность.

Он также напомнил, что некоторое время работал в соседнем Альметьевске и видит, как эти города заметно меняются.

«Наш Татарстан сегодня – один из самых быстро развивающихся регионов России. Причем – по всем направлениям: экономика, нефтедобыча и переработка, дороги, цифровые технологии. Республика – одна из первых в стране внедрила системный подход к благоустройству городской среды. «Наш двор» – это грандиозная программа, которая меняет облик муниципалитетов и настроение людей. Ведь двор – это первое, что мы видим, выходя из дома. И всегда приятно, когда он ухожен, когда есть где отдохнуть, поиграть детям и припарковать машину», – подчеркнул Хайруллин.

Он также отметил важную особенность программы.

«Жители сами выбирали общественные пространства и дворы для благоустройства – через цифровые платформы, в том числе через Госуслуги. Это наглядный пример демократии в действии», – заметил спикер.

В завершение официальной части большой группе лениногорцев – жителям многоквартирных домов, активно участвовавшим в реализации программы «Наш двор» – были вручены благодарственные письма от имени Рустама Минниханова.

Фестиваль продолжился концертной программой. На сцене перед жителями выступил коллектив Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Т.А. Миннуллина. Концерт прошел в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане».

Одновременно с праздником на территории парка работали пикетные палатки партии «Единая Россия». Агитаторы раздавали материалы в поддержку кандидата на должность Раиса Республики Татарстан – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).

Материал подготовлен при участии Айсылу Габбасовой.