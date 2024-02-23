«Меня задел дрон-камикадзе»: раненых бойцов СВО в РКБ поздравили концертом

Сегодня в Республиканской клинической больнице прошел концерт, посвященный воинам-участникам специальной военной операции. Мероприятие было инициировано движением «Молодая гвардия» при поддержке партии «Единая Россия» и мэрии Казани.

Фото: © пресс-служба «Молодой гвардии»

«Сегодня мы получили обратную связь и хорошие отзывы о том, что Казань имеет все условия, чтобы бойцы могли восстановить свое здоровье и вернуться в строй или к своим близким», – поделился главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Фото: © пресс-служба «Молодой гвардии»

Начальник управления социальной политики исполнительного комитета города Казани Ирина Смирнова отметила, что 23 февраля приобретает особый смысл благодаря заслугам бойцов в зоне СВО.

«Добрый день дорогие бойцы, извините заранее за дрожь в голосе. В ваших сильных руках сейчас будущее нашей страны. От души, от имени мэра города Казани, разрешите вас поздравить с вашим праздником и пожелать вам скорейшего выздоровления. Знайте, мы всегда за вашими спинами», – сказала она.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Представитель движения «Молодой гвардии» рассказал, что концерт для военнослужащих, проходящих лечение в Казанском госпитале, проводят здесь второй год подряд.

«Концерт приурочен к празднику Дня защитника Отечества. Но мы также хотим выразить благодарность студенческим коллективам вузов столицы Татарстана. Для каждого из нас, как для представителя молодежи, очень важно проводить подобные мероприятия для людей, которые, рискуя своей жизнью, защищают нашу страну», – рассказал руководитель казанского отделения «Молодой гвардии Республики Татарстан» Владислав Тарасов.

После вступительных слов начался концерт. Бойцы сидели напротив сцены, стояли по бокам от нее, кто-то пришел на костылях, кто-то – на инвалидной коляске.

Фото: © пресс-служба «Молодой гвардии»

«Я воюю с семнадцатого года, это уже пятое мое ранение. Уходил воевать с товарищем в 2017-м году. Товарищ погиб в 20-м. С приходом ВС РФ, конечно, поменялось многое, до этого было тяжелее. Концерт понравился. Приятное внимание, помогает не думать о ранениях», – поделился участник СВО, защитник Донбасса Виталий.

В мероприятии приняли участие Казанский государственный аграрный университет, Казанский государственный энергетический университет и Казанский институт культуры.

«Я выступал на многих мероприятиях, но концерты именно такой направленности для меня особенно важны. Потому что основной массив выступающих – молодые ребята, студенты, подрастающее поколение. И это поколение, по моему мнению, должно воспитываться на примере таких героев, как те, кого мы сегодня поздравляли», – поделился студент первого курса Казанского государственного энергетического университета Дамир Гильяльдинов.

Фото: © пресс-служба «Молодой гвардии»

«Очень радует, это как раз то, чего не хватает для поднятия духа и настроения. Без общения, поддержки, можно запросто сойти с ума», – рассказал один из раненых бойцов.

По настроениям военнослужащих было заметно, что несмотря на ранения, никто из них не пал духом. Контрактники и мобилизованные, уроженцы разных городов и республик, каждый искренне радовался празднику.

«Я участник штурмового отряда. Воевал на Авдеевском направлении. Пошел на СВО вслед за сыном. Это мое первое ранение. В тот день, когда я был ранен, у нас готовилось наступление. Враг будто остервенел. Непрекращающийся огонь, работа артиллерии. Меня задел дрон-камикадзе. Это мероприятие помогло мне отдохнуть. Казань меня по-настоящему впечатлила», – признался боец с позывным Шеба.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По завершении концерта защитников отечества ожидал сюрприз – им вручили открытки и письма детей, для которых эти герои являются настоящими кумирами.