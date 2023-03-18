Украинское командование отправляет на передовую плохо обученных новобранцев, которые сбегают при первой же возможности. Поэтому рассуждающим о победе Киева европейцам стоит задуматься о том, что же на самом деле происходит на Украине. Об этом со ссылкой на депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дейли сообщает РИА Новости.

«Слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы», — заявила политик.

Она сослалась на заявления военных из Европы и с Украины, статьи СМИ и отметила, что сейчас в ВСУ сражаются бойцы без подготовки. Это приводит к дезертирству и, в свою очередь, репрессиям против оставляющих позиции военных.

«Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас», — подчеркнула Дейли.

По ее мнению, Западу важно прекратить поставки оружия Киеву и начать диалог о мире, «каким бы неприятным он ни был».