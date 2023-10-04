«Меня переполняют эмоции»: педагоги Казани рассказали, как потратят гранты Метшина

Гранты победителям трех городских конкурсов среди педагогов на общую сумму 6 млн рублей вручил сегодня мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Награждение прошло в здании Казанской ратуши накануне Дня учителя.

«Профессия учителя имеет высочайшую значимость в нашем обществе. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех педагогов с Днем учителя», — сказал глава города, открывая встречу.

Он напомнил, что решением Президента России Владимира Путина 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника.

За круглым столом собрались учителя и директора школ, воспитатели и заведующие детскими садами. Они обсудили современные тенденции в образовании. Ильсур Метшин вручил денежные сертификаты победителям и призерам муниципальных грантовых конкурсов «Новый педагогический класс Казани», «Лучшая инклюзивная образовательная организация» и «Обучение молодых педагогов».

Грантовый конкурс «Новый педагогический класс Казани» в этом году проводился впервые. Гран-при составил 1 млн рублей, три победителя получили по 400 тыс. рублей. Впервые проводился и грантовый конкурс «Лучшая инклюзивная образовательная организация», который представлен в двух номинациях: «Лучшая инклюзивная школа» и «Лучший инклюзивный детский сад». Гран-при конкурса составил 600 тыс. рублей

Сразу после встречи директор средней школы №65 Жанетта Соркина, чье учебное заведение получило Гран-при, рассказала «Татар-информу», что с 2017 года школа является площадкой по развитию инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического спектра. Кроме того, здесь учатся ребята с задержкой психического развития.

«У нас 24 ребенка с расстройствами аутистического спектра учатся в обычных классах с обычными детьми, но для них также создаются специальные условия. У нас есть помещения для индивидуальных занятий, игровые и сенсорные комнаты. Также мы получили прекрасное оборудование для работы педагогов-психологов и логопедов — „умное зеркало“, интерактивную песочницу. Это помогает детям в снятии психологического поведения», — сообщила она.

Грант учебное заведение направит на укрепление материально-технической базы и повышение квалификации педагогов.

По итогам конкурса «Обучение молодых педагогов», который в этом году прошел во второй раз, учитель математики гимназии №7 Юлия Скрипачева в числе ста призеров получила 15 тыс. рублей на дальнейшее повышение квалификации. Молодой педагог открыла «Татар-информу» секрет, как находит подход к ученикам.

«Наверное, помогает мой возраст. Дети видят во мне не только строгого учителя, но и человека, к которому могут обратиться, даже рассказать свои секреты. Я излучаю большую любовь по отношению к детям, и они это чувствуют, приходят ко мне за советом», — пояснила она.

За последние пять лет в столицу Татарстана из других городов и регионов переехали 1305 учителей. В их числе и учитель начальных классов лицея №146 Валентина Варламова из Якутии.

«Я переехала в Казань вместе со своей собакой охотничьей породы по кличке Джони. Здесь снимаю квартиру неподалеку от школы, живу два месяца, преподаю в первом классе», — рассказала педагог.

Сейчас Валентина активно ведет социальные сети, где рассказывает о работе казанских учителей. Свой грант в размере 15 тыс. рублей она потратит на обучение по направлению «маркетинг».

В своем послании к Федеральному Собранию в 2023 году Владимир Путин отметил важность профессии учителя. «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя — об уважении и любви к родителям», — уверен он.

По решению Президента России в стране реализуется национальный проект «Образование». В рамках проекта «Учитель будущего» во всех регионах открываются центры повышения профессионального мастерства педагогических работников. Дополнительное обучение позволяет улучшить качество преподавания. Кроме того, это отличная возможность обмениваться опытом внутри сообщества. Сегодня в стране создано 140 таких учреждений.