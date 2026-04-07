«Меня отбросило на 7 метров, но я выжил»: ветеран СВО – о боевом пути и возвращении домой

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

В Альметьевске живет человек, который не смог остаться в стороне, когда его друзья, товарищи и соседи уходили защищать Родину.

Боец с позывным Кодер уже имел боевой опыт – за его плечами служба в Чечне. Когда началась специальная военная операция, он вновь подписал контракт и отправился на передовую. Там получил тяжелое ранение и вернулся домой. Сегодня рядом с ним семья, а впереди – попытка заново устроить мирную жизнь.

На груди Кодера – боевые награды. «Вот это вот за первое ранение, эту – в военкомате, а еще одна медаль на подходе», – говорит он, показывая их.

Военная история мужчины началась еще в Чечне.

«Пошел выполнять контртеррористическую операцию в Чечне. Там три года отслужил в артиллерии. Профессия военная была у меня – вычислитель-радиотелефонист метеорологической локационной станции обеспечения стрельб артиллерии, как бы артиллерист-метеоролог», – вспоминает он.

Там же он получил и свой позывной: «Командир дал позывной Кодер от слова кодировщик, и с того момента всегда им пользовался».

После службы он вернулся к мирной жизни – работал электриком, создал семью. Но, когда началась СВО, остаться в стороне не смог.

«Как-то не по себе было. Много ребят со двора ушли, один парень – с детства его знал. Каким образом смелости набрался – я не понимал, а я вот сидел дома, работал… но не мог сдержаться и пошел», – говорит Кодер.

На передовой он служил в 15-й мотострелковой бригаде, где стал командиром миномета. Выполнял задачи по поддержке штурмовых подразделений, пока не получил первое тяжелое ранение.

«На лампочку наступил… во время эвакуации своего наводчика. Нам прилетела мина. Его ранило, попытался эвакуировать, но, к сожалению, и самого ранило, и спасти парня не удалось… Там обе ноги были ранены – перелом, осколочные ранения, повреждены нервы», – рассказывает он.

После этого последовали восемь месяцев реабилитации. Однако и на этом испытания не закончились. Уже после выполнения боевых задач Кодер сопровождал новый отряд.

«Я как командир миномета знал безопасные тропы, провел их. Сам обратно возвращался – меня атаковали четыре камикадзе. Уезжал на питбайке, удалось уйти. Но когда свернул в лесополосу, сбросили магнитную мину… Меня отбросило почти на семь метров, повредило ногу», – вспоминает боец.

В октябре прошлого года его уволили по ранению. Сегодня он заново учится жить в мирных условиях, и главная опора – это близкие.

«Самый лучший психолог – это семья. Поддержали, выслушали, обошлись без психолога… Я всегда говорю: нет такого дорогого металла, чтобы памятник жене поставить – она меня очень сильно поддерживает», – делится он.

По словам Кодера, защищать Родину – это не только про физическую силу, но и про внутренний выбор.

«У меня даже мыслей не было жалеть. Я знал, что надо было это сделать – без выбора», – говорит он.

Несмотря на пережитое, он не жалеет о своем решении.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

