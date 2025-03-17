«Меня это дико оскорбило». Косторная о словах Загитовой в адрес Гущиной

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Чемпионка Европы Алена Косторная прокомментировала слова капитана команды «красных» Алины Загитовой в адрес своей подопечной фигуристки Ксении Гущиной.

Косторная сказала, что не поняла некоторые высказывания в ее адрес и с ними полностью не согласна.

«Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторые высказывания в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», – передает слова Алены Sport24.

Напомним, Загитова раскритиковала Гущину после проката, назвав ее «ленивой». Команда Алины заняла второе место на Кубке Первого канала. Победителем турнира стала Синяя команда под руководством Анны Щербаковой.