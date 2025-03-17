news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 17 марта 2025 13:41

«Меня это дико оскорбило». Косторная о словах Загитовой в адрес Гущиной

Читайте нас в
Телеграм
«Меня это дико оскорбило». Косторная о словах Загитовой в адрес Гущиной
Фото: fsrussia.ru

Чемпионка Европы Алена Косторная прокомментировала слова капитана команды «красных» Алины Загитовой в адрес своей подопечной фигуристки Ксении Гущиной.

Косторная сказала, что не поняла некоторые высказывания в ее адрес и с ними полностью не согласна.

«Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторые высказывания в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», – передает слова Алены Sport24.

Напомним, Загитова раскритиковала Гущину после проката, назвав ее «ленивой». Команда Алины заняла второе место на Кубке Первого канала. Победителем турнира стала Синяя команда под руководством Анны Щербаковой.

#фигурное катание #кубок первого канала #спорт #алина загитова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

16 марта 2025
«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

16 марта 2025