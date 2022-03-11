«Меня бесит это и раздражает»: Квартальнов уличил игроков «Авангарда» в симуляции

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов объяснил, что изменил в действиях казанского клуба, чтобы одержать две победы подряд над «Авангардом» в овертаймах. Сегодня казанцы на своем льду переиграли омичей со счетом 4:3, благодаря голу Кэмпфера в дополнительном периоде.

«Мы понимаем, что у соперника мало защитников, сегодня вообще в пять защитников играли. Наверное, это сказывается, всё-таки игры через день, сложная серия плей-офф. Корректировка была — нагружать защитников «Авангарда».

Мы рады победе, всё было на тоненького, но мы перевернули эту страничку с домашними матчами плей-офф с «Авангардом». Может быть, нам чуть-чуть повезло, но ребята старались, боролись – они молодцы. Всех с победой», - цитирует Квартальнова корреспондент «Татар-информа».

Также он раскритиковал хоккеистов «Авангарда» за симуляцию, напомнив, что хоккей мужской вид спорта. А также отреагировал на скандальную ситуацию, со словами Кэмпфера, который после предыдущего матча обвинял наставника «Авангарда» Боба Хартли в угрозах в свой адрес.

«Я, конечно, верю своим хоккеистам. Конечно, какие-то угрозы – это каменный век. Если вообще взять, что мне не нравится – это когда валяются на льду. У нас Кирилл Петров получает травму, уходит со льда и не выходит больше в матче. В серии был момент с Кириллом Готовцом, он у них «сломался», доиграл, нам сказки рассказывали. А сегодня валяются люди, просто валяются. Не нужно так делать, это очень некрасиво. Если ты валяешься, значит тебе очень больно.

Видели сегодня игру в Уфе? Там человека на носилках человека уносили, я думал – всё, конец. А он потом играет и гол забивает. Я не понимаю, как это возможно. Дмитрия Воронкова увезли со льда – он закончил матч. А здесь начинают валяться, это очень некрасиво! Меня бесит это и раздражает, у нас мужской хоккей», - заявил Квартальнов.