Ментальное здоровье в России: почему все больше людей обращаются к психологу

Директор «Клиники Контакт», центра психиатрии и психотерапии» Раис Мухутдинов

Фото: © предоставлено ООО «Клиника Контакт»

Психологическая помощь в России, несмотря на свою относительно недавнюю историю, постепенно становится важной частью нашей культуры. По данным исследований, с каждым годом все больше россиян обращаются за профессиональной психологической помощью. ВЦИОМ дает такую статистику: опыт обращения за профессиональной психологической помощью имеют 13% россиян, то есть примерно каждый восьмой. В городах-миллионниках он по статистике выше.

– Здравствуйте Раис Илдусович. У вас колоссальный опыт работы – вы в профессии более 30 лет. Как изменилось отношение к психологической и психиатрической помощи?

– Добрый день! Действительно, за последнее десятилетие востребованность в психологической и психотерапевтической сфере увеличилась. Все больше людей разного возраста осознают необходимость в решении ряда накопившихся жизненных проблем со специалистом и обращаются за профессиональной помощью. Это связано с тем, что многие начинают задумываться о своем ментальном здоровье, а также о здоровье своих близких. Ко многим приходит понимание, что обратиться за помощью к психиатру или психологу становится нормой. Также позитивную роль привносят и различные фильмы и сериалы, где специалист, психолог или психотерапевт, помогает героям. И процесс получения и предоставления психологической помощи становится неотъемлемой частью нашей культуры.

– То есть люди перестали стесняться обращаться к врачу?

– Да, так можно сказать. Особенно это касается молодежи и людей среднего возраста. Но это происходит постепенно, это не быстрый процесс.

– При этом сегодня психологами склонны объявлять себя люди без профильного образования, которые прошли какие-то курсы и заявляют о себе как о специалистах высокого класса, профессионалах.

– Да, такая проблема существует. Профессиональная подготовка в области психологии и психотерапии требует глубоких знаний и навыков, которые невозможно получить за короткий период. Чтобы получить качественную психологическую и психиатрическую помощь, необходимо включать критическое мышление и идти к профессионалам со специальным медицинским образованием.

Важно осознавать, что психотерапия – это сложная и ответственная область, требующая не только теоретических знаний, но и практического опыта. Поэтому я настоятельно рекомендую подходить к выбору специалиста осознанно. Ищите профессионалов, обладающих соответствующим образованием и лицензией, которые могут гарантировать профессиональный подход и безопасность предоставляемых услуг.

– Соглашусь с вами, что доверие больше к специалистам, которые могут подтвердить свою квалификацию, особенно если обращаешься первый раз. На что стоит обращать внимание при выборе психологов?

– Я в профессии более 30 лет, с 2018 года работает клиника «Контакт», в которой сейчас трудятся более 25 специалистов: психиатры, психотерапевты, неврологи, психологи, детские психологи. При выборе нужно смотреть на образование, стаж профессиональной деятельности, отзывы реальных пациентов, рекомендации.

Специалистов в клиниках проверяют, и здесь точно можно быть уверенным, что вы не попадете к специалисту, который прошел курсы в интернете и начал консультировать.

– Кто и с какими проблемами чаще всего обращается к специалистам вашего профиля?

– В нашей практике мы наблюдаем, что к специалистам в области психологии и психотерапии чаще всего обращаются женщины. Особенно это касается матерей, которые ищут помощь для своих несовершеннолетних детей. В таких случаях взрослый становится важным связующим звеном, обеспечивая необходимую поддержку и сопровождение.

Что касается возрастной категории, то большинство наших клиентов – это люди в возрасте от 30 до 45 лет. Эта группа включает как молодых людей, так и людей среднего возраста, которые сталкиваются с различными психологическими трудностями. К нам обращаются с разнообразными проблемами: тревожные расстройства, депрессия, стресс, семейные конфликты и сложности в межличностных отношениях. Также заметен рост обращений среди офисных работников, испытывающих хронический стресс, симптомы депрессии и эмоциональное выгорание, связанные с высокой нагрузкой, многозадачностью и необходимостью постоянно адаптироваться к меняющимся условиям труда.

Кроме того, мы также работаем с детьми и подростками, помогая им справляться с эмоциональными и поведенческими трудностями, которые могут возникать в процессе взросления. Наша команда профессионалов, включая психиатров, психотерапевтов, неврологов и детских психологов, стремится предоставить каждому клиенту индивидуальный подход и поддержку, необходимую для преодоления сложных жизненных ситуаций.

– Какие современные методы и подходы сегодня актуальны в работе с пациентами?

– Я считаю, что в работе необходимо придерживаться комплексного подхода к лечению, обеспечивая всестороннюю помощь. Цель – не просто дать советы, а действительно помочь в разрешении психологических трудностей, опираясь на научно обоснованные методы психологии и психотерапии.

И, например, наш подход к лечению комплексный, он охватывает все звенья, влияющие на психоэмоциональное и соматическое здоровье человека. В рамках нашей практики мы выстроили уникальный протокол, который уже сегодня имеет доказанное преимущество над стандартными схемами. С человеком работает несколько специалистов в зависимости от запроса: психолог, психотерапевт, терапевт, эндокринолог, невролог. Работа включает в себя назначение анализов, использование капельниц, медикаментозную терапию, физиолечение и психотерапию. Это позволяет нам достигать более эффективных и устойчивых результатов в работе с пациентами. В случае сложных патологий мы привлекаем профильных специалистов, что дополнительно усиливает качество и эффективность предоставляемой помощи. Задача – обеспечить пациентам всестороннюю поддержку.

В работе у нас девиз: «Мы не советуем, мы помогаем». Специалисты клиники «Контакт» стремятся помочь людям лучше понять себя, развивать свои эмоции и находить гармонию в окружающем мире. Мы уверены, что жизнь должна быть интересной и многогранной, приносить радость и удовлетворение. Наша задача – поддерживать клиентов на пути к здоровой и полноценной жизни.

Фото: © предоставлено ООО «Клиника Контакт»

– Сегодня многие крупные компании оплачивают своим сотрудникам сессии у психологов либо нанимают в штат специалистов. Как вы к этому относитесь?

– Я считаю, что это очень позитивная тенденция, и это свидетельствует о том, что организация заботится о благополучии своих сотрудников и осознает важность психического здоровья в рабочей среде. В современном мире, где стресс и эмоциональное выгорание, давление от начальства, манипуляции в коллективе становятся все более распространенными явлениями, поддержка со стороны квалифицированных специалистов может оказать значительное влияние на качественное выполнение рабочих обязанностей. Эмоциональное выгорание может негативно сказаться не только на производительности, но и на общем состоянии здоровья сотрудников.

Предоставление доступа к психотерапевтическим услугам позволяет сотрудникам не только справляться с трудностями, но и развивать навыки эмоциональной устойчивости, что в конечном итоге способствует созданию более здоровой и продуктивной рабочей атмосферы. Таким образом, я поддерживаю такие инициативы и считаю их важной составляющей корпоративной культуры, направленной на заботу о людях и их психическом здоровье. И в Казани такая практика активно внедряется.

– Многие специалисты считают, что групповая терапия обладает уникальными преимуществами перед индивидуальной работой? Как вы считаете?

– Выбор между индивидуальным и групповым форматом терапии зависит от конкретных потребностей человека. Некоторым людям комфортнее раскрываться один на один с терапевтом, другим же полезно видеть, как другие справляются с похожими трудностями. Безусловно, в группе работа будет идти быстрее и в некоторых случаях намного эффективнее. Участники получают возможность делиться опытом и получать обратную связь от людей, сталкивающихся с аналогичными проблемами. Этот процесс создает ощущение принадлежности и уменьшает чувство изоляции. Группы предоставляют платформу для развития коммуникативных способностей, улучшения межличностных отношений и освоения новых стратегий поведения. Работа в группе зачастую обходится дешевле индивидуальных консультаций, делая терапию доступной большему количеству людей.

– И напоследок: в каких случаях вы рекомендуете обращаться к специалисту?

– Как врач-психиатр, я рекомендую обращаться к специалисту в случаях, когда вы испытываете эмоциональные или психические трудности, которые затрудняют вашу повседневную жизнь. Это могут быть различные проблемы: от хронической тревожности и депрессии до сложностей в отношениях и адаптации к изменениям, также алкогольная и наркотическая зависимости.

Например, в нашей клинике мы стремимся не только диагностировать и лечить, но и помочь нашим пациентам лучше понять себя. На первой консультации мы внимательно выслушаем ваши потребности и переживания и определим формат предоставления помощи.

Наша задача – это помочь вам достичь гармонии с окружающим миром и вести полноценную, интересную жизнь, наполненную радостью. Психолог, психотерапевт всегда ориентирован на помощь и поддержку, и если лечение не требуется, мы не будем навязывать его. Мы помогаем выработать эффективные стратегии для решения задач. Обращение к специалисту – это важный шаг для улучшения качества жизни.

