Меньше жалоб на ЖКХ и штрафов: зачем в Татарстане хотят ввести самообследование УК

Управляющие компании в Татарстане смогут сами оценивать и декларировать качество своей работы. Как это поможет выявлять недобросовестные УК и почему механизм называют «элементом лицензионной культуры» – в материале «Татар-информа».





Выездное совместное заседание Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Новый инструмент позволит сформировать прозрачность для жителей»

В Татарстане обсуждают введение механизма самообследования управляющих компаний вместо регулярных плановых проверок Госжилинспекцией. Вопрос рассмотрели сегодня на выездном совместном заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете.

Механизм самообследования – это добровольная проверка, с помощью которой компания оценивает, соблюдает ли она законы и стандарты качества обслуживания домов. Это позволяет своевременно выявлять и устранять нарушения, а жильцы могут видеть результаты и контролировать работу управляющей организации.

«Не секрет, что многое для успеха работы управляющих организаций зависит от готовности жителей непосредственно участвовать в этих процессах. Сегодня собственникам отданы все полномочия по управлению многоквартирным домом и распоряжению общим имуществом. Эти инструменты самоконтроля позволяют формировать прозрачность для жителей и облегчают принятие решений при взаимодействии с управляющей организацией», – отметил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Искандер Гиниятуллин: «Сегодня собственникам отданы все полномочия по управлению многоквартирным домом и распоряжению общим имуществом» Фото: gossov.tatarstan.ru

Предполагается, что с 2027 года управляющие компании будут проводить внутренние проверки и направлять в надзорный орган декларации о состоянии содержания общего имущества и выполнении своих обязательств. Обсуждение на выездном заседании Госсовета, по сути, стало первым шагом к возможному внедрению этого инструмента в Татарстане.

«Это своего рода эксперимент, который позволит оценить готовность управляющих организаций и вовлеченность органов власти в новый эффективный механизм управления», – подчеркнул председатель профильного комитета Андрей Егоров.

Андрей Егоров: «Это своего рода эксперимент, который позволит оценить готовность управляющих организаций и вовлеченность органов власти в новый эффективный механизм управления» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Самообследование – это элемент лицензионной культуры»

Позицию комитета по введению нового инструмента оценки деятельности УК поддержал главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин. При этом он подчеркнул, что самообследование не призвано заменить государственный контроль.

Главная задача – сделать надзор более адресным и эффективным, снизить количество нарушений, а также сократить количество жалоб со стороны жителей за счет профилактического подхода.

«Механизм не связан с облегчением работы жилищного надзора или органов власти. Ни в коем случае. Самообследование – это элемент лицензионной культуры. Управляющая компания получает лицензию, и государство тем самым признает ее способность заниматься этим видом деятельности. А частью лицензионной культуры является добросовестность», – сказал он в разговоре с журналистами после заседания.

Глава ГЖИ отметил, что самообследование носит добровольный характер и предполагает публичное подтверждение соблюдения лицензионных требований и принципов добросовестной работы. Оно также позволит сократить количество штрафов.

«Наша задача – добиться ситуации, при которой жалобы просто не будут возникать. Безусловно, штрафы должны быть, но уже как крайность – ими же ничего особо и не решишь. Самообследование – это, прежде всего, коммуникация между управляющей компанией и собственниками жилья», – пояснил Тыгин.

Александр Тыгин: «Сейчас малейший конфликт с жильцами может закончиться голосованием, и жилой фонд уходит от УК. Критерий добросовестности становится необычайно важным» Фото: gossov.tatarstan.ru

В случае если заявленные УК данные не будут соответствовать реальному состоянию дел, то жильцы могут обратиться в надзорные органы, и тогда будет проведена уже независимая проверка. Самообследование не снижает требований к управляющим компаниям и не освобождает их от ответственности.

Тыгин также отметил, что в федеральном законодательстве сейчас усиливается значение добросовестности управляющих организаций. Переход общедомовых голосований в систему ГИС ЖКХ уже снизил число конфликтов и ускорил смену недобросовестных компаний.

«Сейчас малейший конфликт с жильцами может закончиться голосованием, и жилой фонд уходит от УК. Критерий добросовестности становится необычайно важным», – акцентировал он.

«Каждая УК работает исходя из тех возможностей, которые у нее есть»

Представители управляющих компаний в целом поддержали идею внедрения механизма самообследования. Гендиректор ПКФ «Жилкомсервис» из Набережных Челнов Андрей Павлов подчеркнул, что компания относится к самообследованию положительно, но пока до конца не понимает, как инструмент будет применяться.

«Хочется больше конкретики. В целом, если рассматривать управляющие компании, задачи, которые на них возлагаются, что в Набережных Челнах, что в Казани, что в Нижнекамске, – они идентичны, тут вопросов нет. Но каждая УК работает исходя из тех возможностей, которые у нее есть на сегодняшний день, кадровой политики. Поэтому, соответственно, нам далеко не все понятно в этой инициативе», – сказал он.

Андрей Павлов подчеркнул, что компания относится к самообследованию положительно, но пока до конца не понимает, как инструмент будет применяться Фото: gossov.tatarstan.ru

По его словам, работа управляющих компаний зависит также и от состояния жилого фонда. Новые дома требуют меньше внимания, тогда как старые здания нуждаются в более постоянном контроле и обслуживании.

Генеральный директор УК «Дербышки» Нияз Гиниятов отметил необходимость детального изучения механизма перед его повсеместным введением.

«Я согласен с коллегами. Можно было бы собраться на какой-то площадке представителям управляющих компаний, чтобы досконально все изучить и понять, что это такое – самообследование, а потом уже делать выводы. Мы всегда поддерживаем то, что приводит к улучшению нашей работы, снижению числа жалоб и всего остального. Но при этом важно проанализировать каждый микрорайон, ведь там есть свои особенности», – сказал он.

Высокий уровень жалоб в Дербышках, по его словам, связан с эксплуатационными особенностями – жесткостью воды и, как следствие, необходимостью замены коммуникаций. Кроме того, в микрорайоне есть старый жилой фонд – дома 1940-х годов постройки. В других районах проблемы могут быть иными. По его словам, для эффективного применения самообследования важно учитывать эти нюансы и параметры, на которых будет строиться оценка работы управляющих компаний.

Марат Нуриев предложил создать рабочую группу с участием управляющих организаций, жилищной инспекции, контролирующих органов и муниципалитетов Фото: gossov.tatarstan.ru

«Механизм должен приносить реальную пользу, а не просто быть удобным»

Ранее механизм самообследования в Татарстане не применялся, поэтому и вызывает столько вопросов. Более того, такая практика есть только в нескольких регионах страны, в том числе в Москве и Московской области, рассказал «Татар-информу» депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по строительству и ЖКХ Марат Нуриев.

Он предложил создать рабочую группу с участием управляющих организаций, жилищной инспекции, контролирующих органов и муниципалитетов, чтобы изучить опыт нескольких регионов и посмотреть, как там реализована эта инициатива.

«После этого можно выбрать тот вариант, который устроит наших жителей, республику, государственные и контролирующие органы, а также управляющие компании. Главное, чтобы решение приносило реальную пользу, а не просто было удобно всем и чтобы от этого действительно стало лучше нашим гражданам», – подытожил парламентарий.