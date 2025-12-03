Зарплаты воспитателей и нянь в Татарстане за год выросли на 29%

По итогам 11 месяцев 2025 года медианная зарплата у нянь и воспитателей в Татарстане составила 39,3 тысячи рублей. Об этом «Татар-информу» рассказала менеджер по связям с общественностью hh.ru в ПФО Ирина Егорова.

За год доход таких специалистов вырос на 29%. В большинстве вакансий к кандидатам не предъявляют требований к опыту, но ждут умения работать с детьми, знания детской психологии и творческого подхода.

Медианная зарплата дворников в РТ составляет 40 тыс. рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. Уборщики зарабатывают 41,7 тыс. рублей (+26%). К соискателям на эти позиции в основном требуются не опыт, а личные качества: ответственность, пунктуальность и чистоплотность.