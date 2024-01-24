Меньше трети татарстанцев готовы снизить зарплатные ожидания ради новой работы

В IV квартале 2023 года менее трети жителей Татарстана, всего лишь 31%, были готовы снизить планку желаемой зарплаты ради получения новой работы или сохранения имеющегося места. По сравнению с III кварталом их количество не изменилось. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом HeadHunter.

Половина респондентов из РТ, 50%, не готова идти на зарплатные уступки ни ради перехода на новое место работы, ни ради сохранения текущей позиции. Впрочем, по сравнению с III кварталом число таковых незначительно снизилось (на 2%).

Чаще остальных среди жителей Приволжского федерального округа не хотят нести финансовые издержки по причинам, связанным с работой, живущие в Оренбургской области — там таких 58%. Больше всего согласных на снижение зарплаты среди опрошенных из Удмуртии — 40%.

Легче прочих относятся к снижению дохода ради работы соискатели младше 18 лет (54% в этой возрастной категории дали соответствующий ответ), тяжелее — люди в возрасте от 35 до 44 лет (53%).

Если же говорить о профессиях, чаще остальных заявляли о готовности снизить зарплатные ожидания представители IT-сферы (48% ответов) и сферы страхования (42%), а также областей «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Высший и средний менеджмент» (по 38%).

При этом реже всего были готовы уступить в зарплате работники сфер «Строительство, недвижимость» (60%), «Закупки» (58%) и «Автомобильный бизнес» (57% ответов).