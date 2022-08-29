Меньше пластика, больше функциональности — Tele2 обозначила актуальные тренды в рознице

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит промежуточные итоги работы фирменной розницы. Объем продаж комплектов для подключения вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, новые SIM-карты составляют более половины всех покупок клиентов. Кроме того, в салонах связи растет спрос на eSIM. С января по июль количество активаций виртуальных SIM-карт выросло в два раза год к году.

Татарстанцы активно переходят с пластиковых SIM-карт на виртуальные. Новые подключения в этом сегменте составили 63% от общего числа активаций eSIM, остальные приходятся на действующих клиентов, чьи смартфоны поддерживают технологию встроенной SIM-карты и позволяют отказаться от традиционного пластика. Действующие абоненты Tele2 могут обменять пластиковую карту на eSIM бесплатно в салонах связи мобильного оператора.

В числе основных причин перехода пользователей на eSIM — удобство, доступность технологии и долговечность виртуальной карты: ее нельзя потерять, сломать или неправильно вставить. Важным для клиентов преимуществом технологии остается возможность подключения второго номера в устройствах, где только один слот для SIM-карты.

Специалисты также связывают активный переход на eSIM с другой тенденцией: за прошедшие семь месяцев жители региона отдают предпочтение более дорогим и технологичным моделям. По данным Tele2, самым популярным брендом у клиентов в республике остается Xiaomi, более 50% продаж приходится на гаджеты этой компании. Еще 20% составляют гаджеты Samsung. Замыкает тройку лидеров Infinix с 8%, устройства от Apple оказались в этом году четвертыми. Ведущими критериями выбора смартфонов остаются объем встроенной памяти не менее 128 Гб, хорошая камера от 12 Мп и мощный процессор.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.



Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2020 года показатель NPS составил 40%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 11 процентных пунктов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов.