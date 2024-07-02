Марат Зяббаров о будущем урожае в Татарстане: «Ситуацию спасли дожди»

Всего посевами в республике занято 2,7 млн га, в том числе на зерновые и зернобобовые культуры приходится более 1,3 млн га Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С влагой лучше, чем в прошлом году»

Жара в июне принесла аграриям неприятный сюрприз – суховей. Сочетание высокой температуры и ветра могло оказаться губительным для посевов. Ситуацию на прошлой неделе спасли дожди, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

Частично от недостатка влаги сейчас страдают посевы в Арском, Балтасинском, Высокогорском, Сабинском Нижнекамском, Лениногорском, Ютазинском, Бавлинском, Алькеевском, Дрожжановском, Кайбицком и Тетюшском районах.

«Но все же с влагой лучше, чем в прошлом году. По данным Гидрометслужбы республики, влагозапасы на вторую декаду июня в метровом слое почвы оцениваются как достаточные – от 123 до 155 мм. Оптимальные – 121-175 мм», – сообщил глава Минсельхозпрода.

Всего посевами в республике занято 2,7 млн га, в том числе на зерновые и зернобобовые культуры приходится более 1,3 млн га. «Ежегодно посевные площади сохраняются. При этом увеличились площади масличных и технических культур. Это наш приоритет», – отметил Зяббаров.

Марат Зяббаров: «Ежегодно посевные площади сохраняются. При этом увеличились площади масличных и технических культур. Это наш приоритет» Фото: prav.tatarstan.ru

Застраховали только четверть посевов

Министр вспомнил и майские заморозки. По его словам, за компенсацией ущерба из-за заморозков обратились только четыре компании. Они заявили, что погибли посевы на площади около 11 тыс. га.

В республике действуют две программы страхования с государственной поддержкой. Это страхование от 27 опасных метеорологических явлений и от ЧС межрегионального характера.

«В первом случае хозяйству возмещается 50% затрат на уплату страховых премий по договорам страхования, во втором – 50-60%», – заметил министр.

Всего же в Татарстане застраховано 629,5 тыс. га, или только 23% площадей озимых и яровых культур.

Успех аграриев зависит не только от погоды, но и от удобрений. На каждый гектар посевов приходится в этом году 83 кг – на килограмм больше, чем в прошлом году. Причем хозяйства все больше начинают переходить на использование жидких удобрений, сообщил Зяббаров.

В хозяйствах республики есть 3,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, их техническая готовность составляет 93% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На экспорт отправили более 170 тыс. тонн зерна

Министр напомнил, что до начала сбора урожая осталось меньше месяца. «Думаю, что на ранние культуры выборочно начнем выходить в 20-х числах. Массовая уборка, скорее всего, начнется с 27 июля», – сказал он.

В хозяйствах республики есть 3,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, их техническая готовность составляет 93%. По его словам, нагрузка на технику будет существенная.

«В этом году нагрузка на один комбайн составит около 500 га при норме 300-350 га. При подготовке уборочной техники особое внимание просим уделить качеству герметизации зерноуборочных комбайнов и обеспечению брезентами грузового автотранспорта. Во время приемок ежегодно у большинства комбайнов наблюдается осыпание зерна», – заметил министр.

Вместе с тем на элеваторах пока еще хранится более 1 млн тонн зерна – урожая не только прошлого, но и 2022 года.

По словам Зяббарова, за последний месяц цены на зерновые культуры выросли. По данным на 28 июня, средняя закупочная цена без учета НДС на пшеницу 3-го класса достигала 14 тыс. рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса – 12,5 тыс. рублей, пшеницу фуражную – 9,7 тыс. рублей, рожь – 7,8 тыс. рублей, ячмень кормовой – 9,6 тыс. рублей. «Надеемся, что цены стабилизируются», – заявил министр.

Зяббаров сообщил, что в прошлом году из Татарстана в зарубежные страны экспортировали зерновые культуры на 19,4 млн долларов. Всего на экспорт отправлено 109 тыс. тонн этой продукции.

«С начала сезона навигации, с 22 апреля, темпы экспорта зерновых культур увеличились. На сегодня реализовали более 170 тыс. тонн зерна», – поделился спикер.

Больше всего татарстанское зерно покупают в Саудовской Аравии, Ливии, Египте и Алжире.

Больше всего татарстанское зерно покупают в Саудовской Аравии, Ливии, Египте и Алжире Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Аграрии получили господдержку более чем на 6 млрд рублей

Господдержка АПК в Татарстане в этом году составит 13,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 4,5 млрд, из регионального – 9,2 млрд рублей.

«До получателей доведены субсидии на сумму 6,3 млрд рублей, что составляет 46% от годового лимита. В июле также планируем довести до бюджетополучателей 680 млн рублей», – рассказал Зяббаров.

Он также напомнил, что с 2017 года действует льготное кредитование. Но в этом году Минсельхоз России внес изменения в правила предоставления льготных кредитов из-за высокой ключевой ставки Центробанка.

«Ставка кредита зависит от ключевой ставки Банка России и будет меняться в соответствии с ее размером. Таким образом, малые формы хозяйствования и хозяйства с выручкой до 200 млн рублей в год получают кредит по ставке 6,8%, остальные – по 10%. Но по сравнению с коммерческой она практически в два раза ниже», – уточнил спикер.

Аграриям Татарстана уже одобрены 157 льготных краткосрочных кредитов на сумму 15,6 млрд рублей и 42 инвестиционных – на 16,1 млрд рублей.