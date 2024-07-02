Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Марат Зяббаров о будущем урожае в Татарстане: «Ситуацию спасли дожди»
Состояние посевов на полях Татарстана хорошее и в большинстве районов достаточно влаги в почве. Когда в республике планируют начать уборку зерновых, сколько площадей застраховано на случай природных катаклизмов и какую поддержку получат аграрии – в материале «Татар-информа».
«С влагой лучше, чем в прошлом году»
Жара в июне принесла аграриям неприятный сюрприз – суховей. Сочетание высокой температуры и ветра могло оказаться губительным для посевов. Ситуацию на прошлой неделе спасли дожди, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.
Частично от недостатка влаги сейчас страдают посевы в Арском, Балтасинском, Высокогорском, Сабинском Нижнекамском, Лениногорском, Ютазинском, Бавлинском, Алькеевском, Дрожжановском, Кайбицком и Тетюшском районах.
«Но все же с влагой лучше, чем в прошлом году. По данным Гидрометслужбы республики, влагозапасы на вторую декаду июня в метровом слое почвы оцениваются как достаточные – от 123 до 155 мм. Оптимальные – 121-175 мм», – сообщил глава Минсельхозпрода.
Всего посевами в республике занято 2,7 млн га, в том числе на зерновые и зернобобовые культуры приходится более 1,3 млн га. «Ежегодно посевные площади сохраняются. При этом увеличились площади масличных и технических культур. Это наш приоритет», – отметил Зяббаров.
Застраховали только четверть посевов
Министр вспомнил и майские заморозки. По его словам, за компенсацией ущерба из-за заморозков обратились только четыре компании. Они заявили, что погибли посевы на площади около 11 тыс. га.
В республике действуют две программы страхования с государственной поддержкой. Это страхование от 27 опасных метеорологических явлений и от ЧС межрегионального характера.
«В первом случае хозяйству возмещается 50% затрат на уплату страховых премий по договорам страхования, во втором – 50-60%», – заметил министр.
Всего же в Татарстане застраховано 629,5 тыс. га, или только 23% площадей озимых и яровых культур.
Успех аграриев зависит не только от погоды, но и от удобрений. На каждый гектар посевов приходится в этом году 83 кг – на килограмм больше, чем в прошлом году. Причем хозяйства все больше начинают переходить на использование жидких удобрений, сообщил Зяббаров.
На экспорт отправили более 170 тыс. тонн зерна
Министр напомнил, что до начала сбора урожая осталось меньше месяца. «Думаю, что на ранние культуры выборочно начнем выходить в 20-х числах. Массовая уборка, скорее всего, начнется с 27 июля», – сказал он.
В хозяйствах республики есть 3,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, их техническая готовность составляет 93%. По его словам, нагрузка на технику будет существенная.
«В этом году нагрузка на один комбайн составит около 500 га при норме 300-350 га. При подготовке уборочной техники особое внимание просим уделить качеству герметизации зерноуборочных комбайнов и обеспечению брезентами грузового автотранспорта. Во время приемок ежегодно у большинства комбайнов наблюдается осыпание зерна», – заметил министр.
Вместе с тем на элеваторах пока еще хранится более 1 млн тонн зерна – урожая не только прошлого, но и 2022 года.
По словам Зяббарова, за последний месяц цены на зерновые культуры выросли. По данным на 28 июня, средняя закупочная цена без учета НДС на пшеницу 3-го класса достигала 14 тыс. рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса – 12,5 тыс. рублей, пшеницу фуражную – 9,7 тыс. рублей, рожь – 7,8 тыс. рублей, ячмень кормовой – 9,6 тыс. рублей. «Надеемся, что цены стабилизируются», – заявил министр.
Зяббаров сообщил, что в прошлом году из Татарстана в зарубежные страны экспортировали зерновые культуры на 19,4 млн долларов. Всего на экспорт отправлено 109 тыс. тонн этой продукции.
«С начала сезона навигации, с 22 апреля, темпы экспорта зерновых культур увеличились. На сегодня реализовали более 170 тыс. тонн зерна», – поделился спикер.
Больше всего татарстанское зерно покупают в Саудовской Аравии, Ливии, Египте и Алжире.
Аграрии получили господдержку более чем на 6 млрд рублей
Господдержка АПК в Татарстане в этом году составит 13,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 4,5 млрд, из регионального – 9,2 млрд рублей.
«До получателей доведены субсидии на сумму 6,3 млрд рублей, что составляет 46% от годового лимита. В июле также планируем довести до бюджетополучателей 680 млн рублей», – рассказал Зяббаров.
Он также напомнил, что с 2017 года действует льготное кредитование. Но в этом году Минсельхоз России внес изменения в правила предоставления льготных кредитов из-за высокой ключевой ставки Центробанка.
«Ставка кредита зависит от ключевой ставки Банка России и будет меняться в соответствии с ее размером. Таким образом, малые формы хозяйствования и хозяйства с выручкой до 200 млн рублей в год получают кредит по ставке 6,8%, остальные – по 10%. Но по сравнению с коммерческой она практически в два раза ниже», – уточнил спикер.
Аграриям Татарстана уже одобрены 157 льготных краткосрочных кредитов на сумму 15,6 млрд рублей и 42 инвестиционных – на 16,1 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»