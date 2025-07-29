Меньше буллитов и больше времени до дедлайна. КХЛ объявила об очередных нововведениях
Сегодня Совет директоров КХЛ принял очередные нововведения в регламент Лиги.
В правовой регламент внесены три изменения.
Теперь вратарям для получения статуса «Неограниченно свободный агент» необходимо сыграть 200 матчей при условии достижения его 28-летнего возраста.
Также в правило о «трех переходах» вводится исключение для игроков, которые переходят в «новый» клуб через выбор из списка отказов.
Помимо этого был перенесен срок дедлайна дозаявок для клубов. Отныне крайний день обменов и дозаявок будет 25 января, а не 27 декабря как в предыдущих сезонах.
Среди изменений спортивной составляющей наиболее заметным стало сокращение серии буллитов во время матчей регулярного чемпионата. Теперь вместо пяти попыток команды будут проводить по три попытки, и если потребуется будут разыграны дополнительные буллиты.