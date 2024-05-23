Менликиева: В Татарстане в этом году, скорее всего, будет твердая пшеница

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году аграрии Татарстана могут получить твердую пшеницу, которая богата клейковиной. Об этом заявила директор Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Качество зерна во многом зависит от погоды. В этом году, скорее всего, будет твердая пшеница. Мы будем этому очень рады, потому что для нас это некий прорыв. Это хорошо», — сказала спикер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Менликиева добавила, что в прошлом году при исследовании зерна часто выявлялись пестициды. По ее мнению, это связано с засухой.

«Пестициды, которые использовали сельхозпроизводители, даже не смылись дождем. Чем больше солнца, тем выше шансы получить пшеницу третьего и четвертого класса, которая пойдет на продовольственные цели, на хлебопечение, для перевозки в другие страны», — подчеркнула директор центра.