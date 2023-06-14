Именитых и молодых художников Татарстана объединит в «Хазинэ» проект «С любовью о Казани»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, 16 июня в 15 часов откроется выставка живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства «С любовью о Казани». Ее соавторами, рассказали «Татар-информу в пресс-службе Музея ИЗО РТ, станут более 15 художников, причем как именитых, уже состоявшихся, так и молодых.

Выставка займет два зала на первом этаже, в которых будут представлены более полусотни произведений. Среди известных имен Григорий Эйдинов, Анатолий Крылов, Рустем Хузин, Рабис Саляхов, Азат Хамидуллин, а из молодых представителей Всероссийского творческого объединения Союза художников России Союза художников Татарстана – например, Сергей Царев, который представит графику, Катерина Фехер и Станислава Кудряшова, работающие в живописи.

«Для Катерины Фехер эта выставка будет даже дебютом. Также из молодых художников, которые только в начале своей выставочной деятельности, можно назвать, например, Ксению Зубкову, Анастасию Афанасьеву, Артура Давыдова, Тимофея Тюрина», – рассказала информагентству куратор выставки Разиля Ильясова.

Палитра авторов и разных поколений, представителями которых являются участники выставки, позволит продемонстрировать посетителям разнообразие техник и приемов, широту образов, а также эволюцию натурного подхода в символическом видении городского пейзажа.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Что еще интересно, представлены будут в большинстве свежие работы, написанные после 2020 года – как молодыми авторами, так и уже известными», – отметила Ильясова.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Выставка станет и своеобразной прогулкой по Казани прошлого с узнаваемыми адресами и любимыми местами города.

Вход в «Хазинэ» на вернисаж выставки «С любовью о Казани» свободный. Затем можно будет посетить выставку по билету до 29 июня.