Менее трети казанцев испытывают праздничное настроение перед Новым годом

Только у 30% жителей столицы Татарстана есть праздничное настроение в преддверии Нового года. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob с 25 по 28 декабря.

При этом каждый второй казанец встречает наступающий год «без настроения и не пытается это скрыть». Среди мужчин больше тех, кто не желает скрывать свои негативные чувства, чем среди женщин. Впрочем, 9% опрошенных имитируют радость, чтобы не расстраивать близких.

«За год соотношение горожан, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось», — замечают вместе с тем специалисты сервиса. Таким образом, затруднительно судить о том, как сказались на предновогодних чувствах горожан события уходящего 2022 года.

Отношение к празднованию Нового года во многом зависит от возраста. Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется грядущему празднику. Среди молодежи до 24 лет таких 43%, а среди людей старше 45 лет — всего 20%.

Обрести праздничное настроение, по мнению казанцев, можно с помощью привычных новогодних занятий. «Чтобы было настроение, его надо создавать! Украсьте свой дом, купите подарок (себе или кому-нибудь), поставьте новогоднюю музыку или фильм, поешьте мандаринов, наконец!» — уверены они.

Кроме того, стоит отметить, что в целом по России лишь 39% опрошенных трудоспособных граждан в этом году не раздражала подготовка к Новому году (а 4% не готовились к нему вовсе).