Менеджеры по персоналу и юристы из Татарстана пожаловались на депрессию после отпуска

В настоящее время 53% опрошенных работников из Татарстана уже побывали в отпуске. При этом 23% респондентов признались, что испытывают постотпускную депрессию. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«69% отдохнувших респондентов сообщили, что в этом году провели отпуск дома, 6% побывали на юге России, 7% отдыхали у себя на даче, 5% - в Санкт-Петербурге, 3% - в Москве, 6% - на Урале, 4% - на Кавказе. С депрессией в преддверии или после отпуска никогда не сталкивались 28% работников Татарстана», - сказано в сообщении.

Как выяснилось, 12% участников опроса обычно испытывают предотпускную депрессию, 22% пребывают в не лучшем расположении духа и до, и после отпуска. Остальные затруднились ответить.

В депрессию после отпуска чаще других впадают специалисты по управлению персоналом, юристы, а также административный персонал и работники транспортной сферы. Перед отдыхом в уныние впадают маркетологи, ИТ-специалисты и бухгалтеры. И до, и после отпуска в таком настроении пребывают производственники и маркетологи, а также специалисты по продажам.

Причиной отпускной депрессии обычно становятся общая либо хроническая усталость, недовольство условиями работы после возвращения из отпуска, нехватка денег на отдых и нехватка денег после отпуска.