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Спорт
1 июля 2022  15:55
Cергей Гаврилов

Менеджер «Сибура» стал председателем Совета директоров ХК «Нефтехимик»

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На заседании Совета директоров ООО «ХК «Нефтехимик» Председателем Совета директоров избран Сергей Владимирович Быков – Менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике ООО «Сибур». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Удивительно, но факт заслуженный мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы 2007 года в рядах сборной России, защитник казанского УНИКСа в сезоне 2014-2015 гг. Сергей Быков стал большим боссом в хоккейном клубе! Играл в семи баскетбольных клубах, включая ЦСКА и «Локомотив-Кубань», но теперь будет работать в хоккейном.

Сам Сергей, прилетевший сегодня из Москвы в Нижнекамск не стал комментировать свое назначение в Совет директоров ХК «Нефтехимик», сославшись на корпоративную этику. Но ключ к этому удивительному назначению нужно видеть в близости бизнес-интересов «Сибура» и «Нижнекамскнефтехима». И все же, бывший баскетболист в руководстве хоккейного клуба это большая редкость.

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