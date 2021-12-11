Менеджер по складской логистике в Казани зарабатывает до 63 тыс. рублей в месяц

Зарплатный максимум для менеджера по складской логистике в декабре в Казани составляет 63 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

Высокий доход предлагают специалистам с опытом работы от двух лет и навыками использования ERP-систем автоматизации учета складских операций. Конкурентным преимуществом обладают соискатели, имеющие дополнительное образование в сфере логистики и опыт руководящей работы. Среднерыночная зарплата такого менеджера в Казани составляет 45 тыс. рублей.

При этом специалисты со средним специальным или неполным высшим образованием, уверенно использующие «1С» и знающие принципы складской логистики, зарабатывают от 30 до 32 тыс. рублей.

Менеджеры, знающие правила оформления и сдачи приходно-расходных документов, с опытом работы на складах товарного направления от одного года могут рассчитывать на 32–35 тыс. рублей. Специалист с высшим образованием, опытом оптимизации процессов складской логистики и опытом работы на смежной должности от двух лет может заработать от 35 до 50 тыс. рублей.

Соискателям с сертификатами об окончании специализированных курсов или дополнительным образованием в сфере логистики, имеющим при этом опыт руководящей работы, работодатели предлагают от 50 до 60 тыс. рублей.

В должностные обязанности менеджера по складской логистике входят организация и контроль работ по приему, учету, хранению, отпуску и списанию товарно-материальных ценностей со склада, обеспечение их сохранности, документальное оформление складских операций, ведение отчетной документации и ряд других задач.